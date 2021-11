Meteo Puglia, nel weekend annuvolamenti e precipitazioni: clima più freddo

Foggia, 27/11/2021 – (meteopuglia) Il vortice depressionario a carattere freddo che coinvolge l’Italia, condiziona il tempo anche della Puglia, apportando una variabilità accesa con annuvolamenti e precipitazioni. Nella giornata odierna di sabato 27 novembre, i cieli si presenteranno sin da subito variabili, con annuvolamenti alternati a schiarite, talvolta con addensamenti più consistenti accompagnati da possibili precipitazioni, che comunque non dovrebbero risultare particolarmente intense. Da monitorare la possibilità di un coinvolgimento durante la giornata, di una linea temporalesca più intensa sul salento. I venti soffieranno da sud, con intensità tra il debole ed il moderato. Le temperature non subiranno grandi variazioni di rilievo, anche se il clima risulterà un pò più freddo rispetto ai giorni scorsi, con valori massimi intorno ai 13/16 gradi di masima.

Durante la giornata di domenica 28 novembre, il tempo non migliorerà, risultando sempre piuttosto variabile, con annuvolamenti alternati a schiarite e precipitazioni che faranno la loro comparsa su gran parte del territorio regionale, in maniera tra il debole e il localmente moderato. Ovviamente non mancheranno sprazzi di sole. (meteopuglia)