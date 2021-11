Mogli, figli o affini della ‘Società Foggiana’ destinatari di alloggi popolari

StatoQuotidiano, 27 novembre 2021. La discovery degli atti relativi all’operazione di polizia “Decima Azione Bis” del 16 novembre 2020 ha disvelato situazioni di infiltrazione mafiosa nel settore dell’abusiva occupazione di alloggi popolari.

La relazione del prefetto Carmine Esposito – che riprende anche l’eco di stampa degli articoli pubblicati a riguardo, siano elezioni, irruzione di soggetti legati alla criminalità durante una riunione al Comune o lo stesso dibattito politico-amministrativo fra ex maggioranza e opposizione- riporta in uno dei passaggi: “In articoli di stampa, il primo cittadino (Franco Landella, ndr) liquidava la questione, affermando che ‘le norme non vietano alle famiglie di pregiudicati di partecipare alle procedure di assegnazione’, ma gli atti dell’operazione “Decima Azione Bis” rivelavano una ben più raccapricciante prassi”.

E inoltre: “Dalle intercettazioni emerge come il controllo dell’organizzazione mafiosa foggiana fosse esteso al settore delle “cd case popolari” …. una pratica illecita, molto diffusa in questo centro abitato, consistente nel concedere la residenza dietro pagamento di una somma di denaro, ad un soggetto estraneo al nucleo familiare assegnatario di casa popolare. In un momento successivo l’avente diritto lascia l’abitazione al soggetto subentrato che, a quel punto, pur senza averne alcun diritto, rimane nell’alloggio popolare. Evidentemente anche tale pratica soggiace al pagamento di una tangente alla criminalità organizzata”.

Gli accertamenti effettuati dalla Commissione di Indagine hanno evidenziato “che i soggetti organici ai gruppi mafiosi locali o legati da vincoli di parentela o frequentazione con esponenti di rilievo della mafia foggiana, occupano alloggi popolari, gestiti dal Comune di Foggia, con i rispettivi nuclei familiari”. L’elenco dei nomi è molto nutrito.

Per esempio, Leonarda Francavilla, sorella di Emiliano e Antonello Francavilla, esponenti di vertice della batteria “Sinesi-Francavilla”.È coniugata e convive con Mario Lanza. “Nell’istanza per la casa popolare non poteva considerarsi in possesso del requisito richiesto dall’art.20, comma 2, legge regionale 7 aprile 2014 (non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale). Mario Lanza nel 2008, con sentenza del Tribunale di Bari, era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione (operazione ”Araba Fenice”).

“L’assenza del requisito fondamentale per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in capo al nucleo familiare della Francavilla non era stata rilevata dal Comune di Foggia che, peraltro, come dichiarato dalla Dirigente del Servizio Politiche Abitative nel corso dell’audizione, non effettua tuttora alcuna verifica sulle autocertificazioni, prodotte dai richiedenti l’assegnazione di alloggi in deroga alle graduatorie”. A novembre2020 l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, ente proprietario dell’alloggio assegnatole, ha comunicato al Comune di Foggia che l’assegnataria non aveva adempiuto alla regolarizzazione contabile, risultando pertanto morosa.

Pasquale Nardella, genero del boss mafioso Pasquale Moretti, a gennaio 2020 è stato arrestato per tentata estorsione aggravata ai danni di un commerciante foggiano. Gli accertamenti compiuti dalla Commissione di Indagine hanno evidenziato che a settembre 2011 ha presentato al Comune istanza di regolarizzazione del rapporto locativo di un immobile occupato “sine titulo” il giorno stesso e, in precedenza, assegnato ad altra persona deceduta nel 2019. Nell’istanza ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla legge regionale di cui sopra. “Durante l’audizione svolta dalla commissione con i dirigenti del settore è emerso che l’istanza presentata da Nardella non è stata esaminata dal competente Ufficio comunale né risultano adottati da parte del Comune provvedimenti tesi ad ottenere il rilascio dell’immobile occupato abusivamente”.

Nell’elenco dei provvedimenti di assegnazione di alloggi in deroga alla graduatoria – adottati dal Comune di Foggia ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n.10/2014, elenco acquisito dalla Commissione di Indagine- risulta che, nel periodo tra il 15.07.2015 ed il 18.05.2021, i provvedimenti di tale tipologia sono stati n. 257.

È stata accolta la domanda di regolarizzazione presentata in data 19.05.2015 da Anna de Guglielmo, moglie di Domenico Aprile, che risulta deferito all’ Autoritàgiudiziaria per concorso in estorsione, tentato omicidio, porto e detenzione di

armi.

Accolta l’istanza di Sandra Dei, nipote del capo batteria Roberto Sinesi, che

risulta deferita per frodi in materia di prestazioni previdenziali ai danni dell’I.N.P.S. Regolarizzata, fra tante altre, anche quella di Maria Altomare Lo Mele, sorella di Flavio Lo Mele, assassinato il 29.12.1999 nella guerra di mafia in corso quell’anno tra le “batterie”dei “Sinesi-FrancaVilla” e dei “Moretti-Pellegrino-Lanza”.

Incoronata Perdonò è sorella di Massimo Perdonò, pregiudicato intraneo alla “batteria” Moretti-Pellegrino-Lanza“, nonché genero del capo clan Rocco Moretti , recentemente condannato per associazione mafiosa e per alcune estorsioni aggravate dal metodo mafioso (operazione “La Decima Azione”).

A febbraio 2019 è stata accolta l’istanza di regolarizzazione presentata nel 2018 da Roberto Bruno, figlio di Giovanni Bruno (assassinato nell’ambito di una delle guerre di mafia) e di Luigia Lanza. In data 29 ottobre 2016, rimaneva gravemente ferito a seguito di un agguato.

“La Commissione ha, inoltre, evidenziato che tra i beneficiari dei provvedimenti di assegnazione ex art. 20 della legge regionale vi sono mogli, figli o affini di esponenti di spicco della “Società Foggiana”, ammessi a godere di un tale importante beneficio prioritariamente rispetto ad altri richiedenti (in tutto n. 323) e nell’assoluta assenza di un criterio cronologico nella trattazione delle pratiche”.