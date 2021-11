Pascarella: “Il testamento fisico e morale di Arca”

Statoquotidiano.it, Foggia, 27 novembre 2021. Solo qualche giorno fa erano stati affissi, su viale Ofanto e davanti alla Prefettura di Foggia, dei manifesti funebri per annunciare con ironia la morte di “Arca Capitanata”. Una denuncia molto originale, dopo gli ultimi eventi riguardanti le assegnazioni delle case popolari.

Non è si è fatta attendere la risposta, altrettanto ironica, di Denny Pascarella, Amministratore Unico di Arca Capitanata.

La nota social riporta parti della famosa canzone di Fabrizio De André, “Il Testamento”, oltre a tutti gli obiettivi raggiunti per il prossimo biennio:

“Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto all’inferno ci sarò già.”

“A seguito della triste notizia dell’improvvisa scomparsa di Arca Capitanata, io, Donato Pascarella, giunto infine a fine mandato, dichiaro aperta la successione e procedo alla lettura del testamento”.

“Finanziamenti ottenuti per il prossimo biennio:

22.400.000 euro per efficientamento energetico e miglioramento del profilo sismico di 358 alloggi a Foggia, Lucera e San Severo (fondi POR PUGLIA 2014-20)

10.800.000 euro per costruire 80 nuovi alloggi a Foggia (graduatoria Delibera Cipe 2021)

15.000.000 euro per 30 nuove costruzioni a San Severo e Torremaggiore e per 256 demolizioni e ricostruzioni a San Severo (finanziamento PINQUA 2021)

20.024.980,22 euro per costruire nuove case a Foggia, Margherita di Savoia, San Severo, Apricena, Carapelle e Stornarella e per riqualificare immobili anche con interventi di risparmio energetico a San Severo, Troia, Carapelle, Trinitapoli, Orta Nova, Margherita di Savoia, Torremaggiore, San Ferdinando, Ordona e Rignano Garganico (Programma Regionale 2020-21 dell’Abitare Sostenibile e Solidale)

3.400.000 euro per la costruzione di 24 alloggi a Foggia (gara di appalto in via di pubblicazione)”.

“Signor becchino, mi ascolti un poco: il suo lavoro a tutti non piace. Non lo consideri tanto un bel gioco coprire di terra chi riposa in pace ed è per questo che io mi onoro di consegnarle la vanga d’oro.”

Pascarella conclude la nota con un laconico “To be continued…” lasciando intendere probabilmente che ci saranno ulteriori sviluppi e aggiornamenti sulla vicenda.