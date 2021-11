Piano Faunistico Venatorio regionale, proprietari terreni Riviera Sud ricorrono al TAR

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 27 novembre 2021. Con ricorso al TAR Bari numerosi proprietari dei terreni ubicati sulla Riviera Sud di Manfredonia hanno impugnato il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, nella parte in cui è stata istituita la nuova Oasi di protezione Lago Salso, avente estensione di 588,92 ettari.

I ricorrenti (che rappresentano complessivamente circa 100 ettari), difesi dagli avvocati Gigi d’Ambrosio di Bari e Lucio Ferrara di Manfredonia, hanno presentato contestualmente al ricorso “una istanza di sospensione, in quanto i vincoli faunistico-venatori imposti a seguito dell’istituzione della nuova Oasi di protezione Lago Salso comportano forti limitazioni della proprietà privata”.

In particolare, nelle Oasi di protezione “è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi danno alla fauna selvatica” (art. 8, commi 3° e 5°, L.r. n. 59/2017).

Inoltre, il P.U.T.T. della Regione Puglia, al punto 3.13.4, prevede per le “aree protette” (tra cui le “oasi di protezione”), oltre agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell’art. 3.05, le seguenti ulteriori prescrizioni di base:

“non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell’ambiente ad eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;

le arature profonde e i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito (…)”.

“Appare evidente come le suddette prescrizioni arrecano pesanti limitazioni, da un lato, agli operatori turistici, ai quali non saranno autorizzabili piani o progetti che creano grave turbamento alla fauna selvatica, e dall’altro lato, agli agricoltori che addirittura non potranno effettuare le arature profonde o movimenti di terra e neppure potranno installare serre con tendoni“, è scritto nel testo.

La discussione del ricorso indicata è fissata per la camera di consiglio il giorno 1 dicembre 2021.

“Da sottolineare l’indignazione dei proprietari terrieri ed investitori che nella zona avevano creduto in termini di investimenti turistici. Le campagne elettorali dei sindaci candidati vertevano tutte sullo sviluppo turistico e Manfredonia può svilupparsi in tal senso solo nella zona sud (riviera sciali)”.

“La vicina palude Lago salso (parco nazionale del Gargano) patrimonio di biodiversità, avrebbe già di suo mosso una fetta di turismo legata al mondo naturalistico, coadiuvando la riviera in termini di presenze. Il grosso dei flussi turistici nella zona sono legati al mare, bellezze paesaggistiche e tranquillità del territorio”. “La riviera sud ha alzato la testa”.

(NOTA STAMPA PER STATOQUOTIDIANO.IT)