Zeman: “La Vibonese è ultima in classifica ma non è una partita facile”

Fonte:Foggiagol.it Foggia, 27 Novembre 2021. Vigilia di campionato per i rossoneri che domani affronteranno allo stadio Zaccheria, il fanalino di coda, la Vibonese di mister D’agostino. Questa mattina ha parlato l’allenatore rossonero, Zdenek Zeman. Ecco le sue parole:

“La mancanza di alcuni giocatori si sente per cercare di trovare gli equilibri giusti e la continuità. La squadra può fare molto di più anche se sta facendo bene. Merola, Rocca, Di Grazia e Alastra sono ancora fermi purtroppo ci vogliono i tempi di recupero e stanno facendo il loro cammino per la guarigione.

Da quando c’è Tuzzo a destra si prepara i tiri anche se poi non arriva al gol. Voglio gli attaccanti di più nell’area perché entriamo poco e dobbiamo trovare gli spazi e i movimenti giusti però da quando gioca Tuzzo entriamo di più in area. Martino per me può fare tutta la fascia a destra serve per il cross mentre a sinistra per prepararsi al tiro. Merkaj ha corsa e fisico ma ha perso un po’ tecnicamente. Si trova meglio in esterno ma a me serve all’interno quindi deve imparare a fare questo.

La Vibonese partecipa da diversi anni al campionato ed ha esperienza. È ultima in classifica ma non è una partita facile perché dobbiamo crearci noi la facilità. Hanno qualità a centrocampo speriamo di riuscire a bloccarli. Petermann ha più esperienza come mediano mentre Maselli è un ragazzo promettente e spero possa crescere con noi. Il campionato si decide a marzo ma non lo dico io per me si decide dalla prima giornata all’ultima cercando di fare più punti degli altri noi speriamo di farne più di altri”. (fonte: foggiagoal.it)