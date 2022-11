A Cancellieri risponde Nicolao. Il Foggia sciupa e non va oltre il pari con il Monterosi

StatoQuotidiano.it Foggia, 27 Novembre 2022.

Al “Rocchi” di Viterbo, il Foggia impatta 1-1 con il Monterosi Tuscia, nella 15° giornata del campionato di calcio di serie C, girone C, al termine di una settimana rocambolesca per le note vicende in seno al Cda. I satanelli reduci dalla pesante sconfitta nel derby con l’Audace Cerignola per 2-3, presentano nella formazione titolare diversi cambi rispetto a 7 giorni or sono. Gallo manda dentro Dalmasso tra i pali, con Peralta e Di Noia a supportare Ogunseye davanti. Mister Menichini si affida al tandem offensivo Costantino- Carlini, nel collaudato 3-5-2 dei laziali.

Il primo tempo non è sicuramente da scrivere negli annali del calcio. Prima palla pericolosa, al 12′, di Nicolao, sulla quale Di Noia non trova la correzione vincente. Al 15′, i padroni di casa colpiscono la parte alta della traversa con Di Paoloantonio, dal primo calcio d’angolo per i locali. Buona opportunità per i rossoneri, al 18′, quando Di Noia calcia sul secondo palo e trova la risposta di Alia. Sulla respinta, Ogunseye ci prova trovando la deviazione della retroguardia del Monterosi. Dopo una lunga fase di stanca, si arriva al 37′. Ogunseye viene lanciato verso Alia ma ancora una volta la sua conclusione viene ribattuta dall’estremo difensore. Al 47′ il duplice fischio del direttore di gara sancisce la fine delle ostilità per la prima frazione di gioco, con il risultato inchiodato sullo 0-0.

La ripresa è più vivace sul terreno per destinazione. L’inizio è ad appannaggio del Monterosi. Al 50′ cross di Mbende per Costantino su cui interviene efficacemente Dalmasso. I biancorossi di casa trovano la rete del vantaggio al 51′. Cancellieri con un bel tiro al volo di destro insacca alle spalle di Dalmasso, sugli sviluppi di un corner. Il Foggia, però, ha la pronta capacità di reagire. Ognuseye trova la zuccata giusta, al 56′, ma il gol è annullato per fuorigioco. Tre minuti più tardi, i pugliesi trovano il pari. Traversone dalla sinistra di Costa, la palla giunge in area, e dopo una serie di tocchi, arriva Nicolao che infila in rete. Girandola di sostituzioni con il Foggia che ha l’inerzia del match e tenta di trovare lo spunto per la vittoria. Un tiro di Peralta è deviato da Mbende al 81′. Ogunseye al 82′ incorna di testa su cross di Petermann, pallone alto sulla traversa. Il match va man mano spegnendosi, con gli ultimi due tentativi velleitari di Peschetola dalla distanza e di Borri in pieno recupero. Finisce 1-1 e la sensazione è che per il Foggia siano stati due punti persi, soprattutto per la mancanza di un vero goleador negli ultimi sedici metri. I rossoneri salgono a quota 19 punti, in piena zona play off, in attesa di schiarite dal punto di vista societario, che possano portare maggiore serenità a tutto l’ambiente foggiano.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 27 Novembre 2022