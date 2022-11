(Lagazzettadelmezzogiorno). MANFREDONIA «Il clan Romito-Lombardi-Ricucci è dotato di una struttura gerarchica; ha articolazioni che operano a Manfredonia, nella vicina frazione di Macchia, a Mattinata e Vieste. L’obiettivo è controllare il territorio dal punto di vista economico e militare con un sistematico ricorso a violenze e intimidazioni. Attraverso omicidi, estorsioni, traffici di droga, furti, rapine, riciclaggio e truffe nel settore agricolo ai danni dell’Inps vuole acquisire la gestione o comunque il controllo in via monopolistica di rilevanti attività economiche, finanziate con i proventi illeciti».

E’ l’atto di accusa dei Pm della Dda Ettore Cardinali e Luciana Silvestris nel processo “Omnia nostra” a 45 imputati, ora diviso in tre tronconi: 19 saranno giudicati dal gup di Bari dal 25 gennaio; 2 dalla corte d’assise di Foggia dal 3 febbraio; 24 dalla sezione collegiale del Tribunale dauno dal 26 gennaio. Sono 57 le imputazioni contestate a vario titolo.

Quella di mafia quali presunti affiliati al gruppo Romito-Lombardi-Ricucci e al clan alleato Raduano coinvolti nella guerra con i rivali Libergolis, viene contestata a 26 persone. Al vertice viene posto Matteo Lombardi, 52 anni, manfredoniano detto “u carpinese”, commerciante d’auto, detenuto dal 17 aprile 2019 e condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Giuseppe Silvestri ritenuto vicino ai Libergolis, assassinato a Monte Sant’Angelo il 21 marzo 2017.

Lombardi in Omnia nostra risponde di autoriciclaggio; d’essere uno dei mandanti del tentato omicidio di Giovanni Caterino, sfuggito alla morte il 18 febbraio 2018 a Manfredonia in quella che doveva essere la vendetta del gruppo per l’omicidio di Mario Luciano Romito; e di mafia quale capo del clan «con funzioni di comando assoluto ed esercizio della potestà direttiva».

Ruolo che avrebbe condiviso – dice l’accusa – con Mario Luciano Romito, ucciso nel quadruplice omicidio del 9 agosto 2017 nelle campagne di San Marco in Lamis; e con Pasquale Ricucci assassinato a Macchia l’11 novembre 2019, delitti legati alla guerra con i Libergolis. (gazzettadelmezzogiorno)