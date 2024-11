Le temperature insolitamente elevate per il mese di novembre, con punte di 18 gradi, hanno favorito un’invasione di cormorani in Puglia. Questi uccelli, noti per la loro dieta a base di pesce, sono ormai più che triplicati a causa dei cambiamenti climatici che stanno alterando gli equilibri naturali. La tropicalizzazione del clima ha trasformato i cormorani da specie migratoria a stanziale, con gravi ripercussioni economiche sugli allevamenti di pesce in mare aperto e sull’attività dei pescatori. A denunciare la situazione è Coldiretti Puglia, che evidenzia come il surriscaldamento dei mari e le modifiche nelle correnti stiano aggravando il problema.

L’impatto dei cormorani sulla pesca

Ogni cormorano consuma fino a 10 chilogrammi di pesce al mese, pari a circa 300 grammi al giorno. Oltre al danno diretto, l’attività predatoria di questi uccelli lascia spesso i pesci feriti, aumentando il rischio di malattie e parassiti. Secondo Coldiretti Puglia, negli ultimi 25 anni il numero di cormorani svernanti è cresciuto di venti volte, seguendo un andamento direttamente collegato alla proliferazione delle popolazioni nidificanti nei Paesi dell’Europa centro-settentrionale.

La presenza di questi uccelli è segnalata in tutta la regione, dalla costa barese, tra Mola di Bari e Torre a Mare, fino a Giovinazzo e Bisceglie, e lungo le rive di Taranto, Gallipoli e la laguna di Varano. Anche aree interne, come la Diga di Capaccio del Celone a Lucera e la palude del Lago Salso a Manfredonia, sono colpite. Complessivamente, l’invasione interessa oltre 400 chilometri di costa pugliese.

Emergenza per gli allevamenti e la vita marina

L’attività dei cormorani ha conseguenze devastanti non solo per gli allevamenti ittici ma anche per l’ecosistema marino. La predazione intensa impedisce la crescita, lo sviluppo e la riproduzione delle specie ittiche, con un impatto significativo sugli stock naturali. I cormorani non si limitano alle specie di pregio, ma si nutrono anche di pesci-foraggio, indispensabili per il sostentamento delle specie più pregiate, peggiorando ulteriormente la situazione.

Coldiretti Puglia sottolinea che, per gli allevatori ittici e i pescatori professionisti, la drastica riduzione del pescato è il problema più grave, mentre i pescatori sportivi subiscono le conseguenze di un calo generale degli stock naturali.

Danni aggiuntivi e un contesto di crisi

L’invasione dei cormorani si somma a un quadro già difficile per il settore ittico, aggravato dall’aumento dei costi energetici dovuti al conflitto in Ucraina. Il caro carburanti ha fermato molti pescherecci, mentre l’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie, determinando un calo dei consumi di pesce.

Anche la fauna selvatica contribuisce ai problemi economici regionali. Coldiretti Puglia denuncia che i cinghiali devastano coltivazioni e attaccano animali e persone, i lupi e i cani inselvatichiti minacciano gli allevamenti, gli storni distruggono le olive, e le lepri devastano i raccolti di ortaggi. Complessivamente, i danni causati dalla fauna selvatica ammontano a oltre 16 milioni di euro.

Una situazione insostenibile

Per proteggere le proprie attività, gli agricoltori sono costretti a investire in recinzioni e altre misure di difesa, sostenendo costi elevati. Tuttavia, Coldiretti Puglia avverte che l’attuale situazione sta portando all’abbandono delle aree interne, con gravi conseguenze sociali, economiche e ambientali. Serve un intervento urgente per tutelare le comunità locali e preservare le risorse naturali ed economiche della regione.

