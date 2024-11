Emergenza casa a Manfredonia, è possibile intervenire? | Cosa ci hanno detto sindaco e assessore

27.11.2024. La questione abitativa a Manfredonia si conferma una delle emergenze sociali più pressanti.

Dopo i numerosi appelli di cittadini in cerca di una casa, abbiamo interpellato il sindaco Domenico La Marca e l’assessora al welfare Maria Teresa Valente per fare il punto sulla situazione e sulle possibili soluzioni.

Alloggi popolari: il nodo delle nuove costruzioni

Alla domanda sul perché la costruzione di nuovi alloggi popolari sia ferma da 25 anni, il sindaco La Marca ha sottolineato come il problema abbia radici profonde e non sia nato con il suo mandato. Tuttavia, ha affermato che l’amministrazione è in contatto con l’ARCA e auspica di poter avanzare richieste per nuovi alloggi in futuro.

Nel frattempo, l’assessora Valente ha illustrato le iniziative intraprese dall’amministrazione, come lo scorrimento delle graduatorie e la riqualificazione degli alloggi popolari occupati abusivamente o da chi non ne ha più i requisiti. Tra le assegnazioni già effettuate, circa otto nuclei familiari hanno ricevuto una nuova abitazione. Tuttavia, l’assessora ha evidenziato un problema normativo che rallenta le assegnazioni: alcune abitazioni di grandi dimensioni, come quelle da 95 mq, possono essere assegnate solo a nuclei di almeno sei persone.

Poiché la maggior parte delle famiglie in graduatoria è composta da meno membri, è stata avanzata la richiesta di abbassare il requisito a cinque persone. “È solo una piccola goccia nell’oceano, ma è un passo avanti”, ha commentato l’assessora.

Il fenomeno dei B&B e gli affitti in nero

Un altro tema affrontato riguarda la crescente trasformazione di abitazioni private in strutture ricettive, come bed & breakfast. Il sindaco ha sottolineato la necessità di controlli più rigorosi, anche sulla riscossione della tassa di soggiorno, e si è detto favorevole all’idea di regolamentare le concessioni, prendendo esempio da città come Barcellona e Parigi. Tuttavia, ha ammesso che intervenire in tempi brevi su questo fronte è complesso.

Per quanto riguarda il fenomeno degli affitti in nero, il primo cittadino ha ribadito che è fondamentale la collaborazione dei cittadini, invitandoli a segnalare situazioni irregolari alle autorità competenti.

Il taglio del fondo per gli affitti e il ruolo dei servizi sociali

Sul versante del sostegno sociale, l’assessora Valente ha ricordato il lavoro costante dei servizi sociali ma ha espresso preoccupazione per il taglio del fondo regionale di garanzia per gli affitti. Tale fondo garantiva una copertura del 75% del canone per le famiglie in difficoltà, rappresentando una boccata d’ossigeno per chi rischia la morosità.

L’emergenza casa a Manfredonia rimane una sfida complessa, e le soluzioni finora messe in campo rappresentano solo un punto di partenza. La strada è lunga, ma l’amministrazione intende proseguire con interventi mirati, pur nei limiti delle risorse disponibili.

La redazione di Stato Quotidiano continuerà a raccogliere segnalazioni di cittadini in difficoltà. Chiunque voglia denunciare situazioni di emergenza abitativa può contattare la redazione.

Angelica Murgo