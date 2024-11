Frattarolo: Consulta punto di partenza fondamentale per Documento strategico commercio

Foggia. Si è riunito questa mattina il Consiglio comunale di Foggia.

In apertura dei lavori il presidente delle Commissioni Ambiente e Territorio, l’ing.Quarato ha chiesto all’Aula di rinviare la discussione sul primo punto all’ordine del giorno, relativo al programma di edilizia pubblica (housing sociale). Una richiesta motivata dalla necessità di acquisire ulteriori e maggiori approfondimenti tecnici e amministrativi.

La richiesta ha trovato l’approvazione del Consiglio con la minoranza di centro destra che ha volutamente abbandonato l’aula non votando.

Approvato, invece, all’unanimità dei presenti il secondo punto all’ordine del giorno della seduta odierna relativo alla costituzione di un organo consultivo funzionale a contribuire all’aggiornamento del Documento Strategico del Commercio. Costituita quindi la Consulta del Commercio ed approvato il relativo regolamento che prevede la presenza nell’organismo, oltre che della Sindaca e dell’Assessore delegato alle Attività produttive, di due rappresentanti della maggioranza e di due dell’opposizione consiliare, accanto ai rappresentanti delle Associazioni di categoria e dei consumatori e rappresentanti di enti pubblici e privati che svolgono attività prevalente in materia di commercio e artigianato.

Sull’argomento si esprime l’assessore Frattarolo: “l’approvazione all’unanimità dei presenti –compresi esponenti dell’opposizione-, nella seduta odierna del Consiglio comunale, del percorso di aggiornamento del Documento strategico del Commercio con l’istituzione dell’organo consultivo del Commercio rappresenta un punto di partenza fondamentale a lungo atteso dalla comunità, non solo dalla politica.

Il commercio riveste un ruolo chiave nell’economia e nel tessuto sociale della città, non può non essere inserito in una visione generale e complessiva che consideri ogni aspetto parte integrante. E va sostenuto affrontando problematiche e criticità che meritano risposte altrettanto di prospettiva e non semplicemente schiacciate sull’emergenza di turno, dalla sicurezza ai parcheggi, dall’illuminazione alla lotta all’abusivismo selvaggio, rispettando sia le esigenze dei singoli, dei residenti e dei titolari e fruitori delle attività commerciali. Con una doverosa attenzione anche alle aree mercatali, che hanno un valore inestimabile anche sul piano culturale e storico e meritano di essere adeguatamente sostenute.

Ringrazio i consiglieri per il loro prezioso lavoro svolto sia in aula che in Commissione, con il delicato ruolo di coordinamento svolto dalla Presidenza; il dirigente e lo staff del Servizio Integrato Attività Economiche ”.



La maggioranza in Consiglio ha anche provveduto oggi al riconoscimento di tutti i debiti fuori bilancio portati alla sua attenzione.

L’assise municipale tornerà a riunirsi venerdì 29 per l’approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2025-2027 e l’adesione alla Fondazione Apulia Film Commission con l’approvazione dello Statuto. La riunione è convocata per le 9,30.