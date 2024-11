Gruppo Consiliare "A MONTE": parcheggio campo sportivo, l'amministrazione revoca l'appalto alla ditta concessionaria

Nei giorni scorsi, con Determina n. 1354 dell’Ufficio Tecnico, l’Amministrazione Comunale di Monte Sant’Angelo ha finalmente revocato l’appalto di gestione del Parcheggio Ex Campo sportivo a causa dei mancati pagamenti che la Ditta avrebbe dovuto a favore del Comune.

Come tutti ricorderanno, durante più sedute del Consiglio Comunale Question Time, il Gruppo consiliare “A Monte” ha posto diverse interrogazioni all’Amministrazione in merito a questo argomento, perché, con dati alla mano, abbiamo sempre avuto dubbi sul rispetto del Contratto. Peraltro, abbiamo sempre sostenuto che la fideiussione, che a dire dell’Amministrazione coprirebbe gli eventuali debiti della concessionaria del parcheggio, a nostro avviso non esiste. La nostra preoccupazione è sempre stata la stessa: i mancati pagamenti avrebbero potuto creare un serio danno per le casse comunali.

In quelle occasioni le risposte dell’Assessore Vergura non ci hanno mai convinti e, soprattutto, riteniamo che, contrariamente a quanto ci veniva sempre risposto, da parte dell’Amministrazione non ci sia stato il dovuto controllo. E oggi, con questa revoca, abbiamo avuto ragione.

In attesa di un nuovo gestore, invitiamo l’Amministrazione Comunale a fare in modo che quel parcheggio adesso non diventi terra di nessuno e, quindi, a creare una forma di gestione provvisoria che, peraltro, non faccia perdere soldi e anzi vada a solo vantaggio delle casse comunali.

Il Gruppo Consiliare di minoranza “A Monte” continuerà a fare opposizione nell’esclusivo interesse della città, mentre lascia a qualcun altro la polemica inutile, tanto inutile che si ostina a farla persino contro parte della stessa Minoranza, come successo qualche giorno fa.

Nota stampa a cura del Gruppo Consiliare A MONTE – Monte Sant’Angelo.