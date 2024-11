L’Audace Cerignola a Benevento per una sfida al vertice

Il Benevento ha l’opportunità di regalarsi un anticipo di Natale davvero speciale. Sabato, nello scontro diretto contro l’Audace Cerignola, la squadra giallorossa potrebbe conquistare il titolo di campione d’inverno. Per riuscirci, oltre alla vittoria, sarà necessario che il Monopoli non vada oltre un pareggio nella sfida interna contro l’Avellino.

In questo scenario, il Benevento avrebbe la matematica certezza di chiudere il girone d’andata in testa alla classifica, diventando irraggiungibile sia per i pugliesi del Monopoli che per lo stesso Cerignola. Pur essendo un obiettivo parziale, il titolo di campione d’inverno non è un traguardo da sottovalutare, considerando che la storia recente della Serie C ne sottolinea l’importanza.

I numeri della tradizione

Dal ritorno della Serie C ai tre gironi, nella stagione 2014/15, sette squadre su dieci che hanno chiuso il girone d’andata in vetta nel raggruppamento meridionale hanno poi conquistato la promozione diretta in Serie B. Tuttavia, proprio il Benevento è stato protagonista di due delle tre eccezioni registrate.

La prima risale alla stagione 2014/15: nonostante il primato a metà torneo sotto la guida di Fabio Brini, la squadra fu eliminata ai playoff dal Como. L’altra eccezione si verificò l’anno successivo, quando la Casertana chiuse l’andata in testa, ma fu il Benevento a festeggiare la promozione a fine stagione. Un caso analogo si ebbe nel 2016/17, quando il Matera di Auteri concluse in testa il girone d’andata, ma fu il Foggia a salire in Serie B.

Una tradizione recente incoraggiante

A partire dal campionato 2017/18, invece, chi ha conquistato il titolo di campione d’inverno nel girone C è sempre riuscito a ottenere la promozione. È successo con il Lecce nel 2017/18, con la Juve Stabia nel 2018/19, con la Reggina nel 2019/20, con la Ternana nel 2020/21, con il Bari nel 2021/22 e con il Catanzaro nella scorsa stagione.

Un passo importante per il Benevento

Il traguardo del titolo d’inverno, dunque, assume un valore significativo anche in prospettiva promozione, sebbene il percorso nel girone di ritorno si preannunci ricco di insidie. I precedenti offrono però motivi di fiducia al Benevento, chiamato a confermare sul campo questa tradizione positiva.

