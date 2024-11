Leggo QuINDI Sono, premio “Le giovani parole”

Autori, docenti, librai, bibliotecari, lettori e tanti, tantissimi studenti. È Leggo QuINDI Sono–Le giovani parole”, il concorso-progetto che si appresta a lanciare la nona edizione e che mette nelle mani di circa quattrocento studenti di Foggia e provincia le storie più interessanti pubblicate dall’editoria indipendente italiana (la parola “QuINDI” nasce dalla fusione Qui-INDIPENDENTI). Venerdì 29 novembre, ore 10.30, nella splendida Sala del Tribunale di Palazzo Dogana verrà proclamato il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2024 del premio Le giovani parole 2024, il quale segna anche l’inizio della nuova stagione di storie con la presentazione al pubblico e agli alunni, in anteprima nazionale, dei titoli finalisti per l’anno scolastico 2024/2025.

A selezionare la terzina, i membri dell’associazione Leggo QuINDI Sono, composta dai librai della Ubik di Foggia, lettori, docenti, bibliotecari e studenti. Come sempre poi, saranno questi ultimi a leggere e incontrare i nuovi autori e, alla fine, a votare il vincitore dell’edizione. L’autore vincitore, in occasione della partecipazione all’evento di premiazione del 29 novembre, ritroverà le delegazioni di alunni delle scuole che hanno preso parte all’edizione conclusa (“B. Pascal”, “O. Notarangelo-G. Rosati” e C. Poerio di Foggia; “P. Giannone” di San Marco in Lamis, “Federico II” di Apricena e “A. Olivetti” di Orta Nova-Carapelle). Oltre alla targa LQS, il vincitore riceverà un riconoscimento economico da parte della Fondazione Monti Uniti di Foggia, che sostiene e patrocina l’iniziativa, rappresentata per l’occasione dal presidente Aldo Ligustro.

I titoli e gli autori in lizza sono: Mohamed Maalel, Baba (Accento Edizioni); Fabienne Agliardi, Appetricchio (Fazi editore); Giuliana Facchini, Bar Einstein (Giralangolo Edizioni). La manifestazione è patrocinata da Comune di Foggia e Ufficio Scolastico Territoriale. Media-partner dell’evento, il giornale scolastico dell’Istituto B. Pascal di Foggia, IlSottoSopra.