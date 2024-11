SAN SEVERO (FOGGIA) – È deceduto nel tardo pomeriggio di oggi Attilio Comes, il 43enne di San Severo rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto la sera di sabato 23 novembre in zona PIP, dove ha perso la vita il 21enne Biagio Manzaro.

A bordo della golf nera su cui viaggiavano tre persone, per cause ancora da accertare si è schiantata contro un cancello.

Attilio Comes era ricoverato in terapia intensiva presso Casa Sollievo della Sofferenza per le gravi ferite riportate nello schianto.

Lo riporta