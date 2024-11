Tragedia sulla “Tangenziale di Foggia”, 1 morto, 3 feriti gravi

PUGLIA, ANAS: INCIDENTE SULLA STATALE 673 ‘TANGENZIALE DI FOGGIA’

coinvolte nel sinistro due autovetture

Bari, 27 novembre 2024

A causa di un incidente, la strada statale 673 “Tangenziale di Foggia” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in prossimità del km 15,330.

Per cause in corso di accertamento, nel sinistro, che ha coinvolte due autovetture, una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.