FOGGIA – Il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia, nella seduta odierna, su proposta del Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, e sentito il parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, ai sensi dell’art. 20 dello statuto di Ateneo, il conferimento dell’incarico di Direttore Generale per il triennio 2025-2028 al dott. Sandro Spataro.

La proposta del Rettore, annunciata lo scorso 12 novembre durante una riunione con i Prorettori e i Direttori di Dipartimento, è stata accolta favorevolmente dagli Organi accademici, che hanno espresso piena fiducia nelle capacità del dott. Spataro di sostenere l’Ateneo nel suo percorso di crescita e innovazione.

Il nuovo incarico avrà decorrenza dal 1° gennaio 2025.

La nomina del dott. Spataro si inserisce in un percorso strategico volto a garantire un nuovo impulso all’efficienza della macchina amministrativa promuovendo un modello gestionale all’avanguardia, in linea con le esigenze di un sistema universitario in continua evoluzione.

Il dott. Spataro porta con sé un ricco bagaglio di competenze e una lunga esperienza in ruoli direzionali di prestigio presso l’Università di Bari.

Nel recente passato, dal 2020 al 2024, ha guidato il Politecnico di Bari come Direttore Generale.