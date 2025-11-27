Autocisterna carica di GPL si ribalta tra Trinitapoli e Margherita di Savoia strada chiusa, nessun ferito

TRINITAPOLI – MARGHERITA DI SAVOIA – Momenti di paura, ma fortunatamente nessun ferito, nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale che collega Trinitapoli a Margherita di Savoia, dove un’autocisterna carica di GPL si è ribaltata finendo di traverso sulla carreggiata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo pesante avrebbe avuto un’improvvisa avaria mentre percorreva il rettilineo in direzione mare. L’autista avrebbe perso il controllo del veicolo che, dopo una sbandata, si è rovesciato su un fianco. Non risultano coinvolte altre auto e il conducente è uscito da solo dalla cabina, in apparente buone condizioni.

Sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale di Trinitapoli, che hanno immediatamente transennato l’area e disposto la chiusura totale al traffico della strada. La presenza del pieno carico di gas GPL ha innalzato fin da subito il livello di allerta: si tratta infatti di una sostanza altamente infiammabile e più pesante dell’aria, capace di ristagnare al suolo e di innescarsi anche a distanza in presenza di una fonte di calore o di una scintilla.

I Vigili del Fuoco hanno quindi avviato un monitoraggio continuo dell’atmosfera tramite rilevatori specifici, per verificare eventuali fughe di gas. In una prima fase non sarebbero emerse dispersioni significative, ma la prudenza ha imposto procedure di massima sicurezza, con l’interdizione dell’area e il divieto di transito anche ai residenti non direttamente coinvolti.

Data la posizione del mezzo e l’impossibilità di raddrizzarlo in sicurezza, è stato deciso di procedere al travaso del GPL in un’altra autocisterna identica, fatta arrivare appositamente. Si tratta di un’operazione altamente delicata, affidata a un nucleo specializzato dei Vigili del Fuoco proveniente da Bari, addestrato alla gestione di sostanze pericolose e dotato di attrezzature dedicate. Durante il travaso i tecnici continuano a controllare costantemente la concentrazione di gas, pronti a sospendere le manovre in caso di variazioni anche minime.

Conclusa la fase di svuotamento del serbatoio, sarà necessario procedere alla completa bonifica della cisterna danneggiata: lavaggio interno, messa in sicurezza dell’impianto e verifica dell’assenza di residui di GPL. Solo dopo questo passaggio potrà essere azionata la gru per sollevare il mezzo e caricarlo su un carro attrezzi idoneo al trasporto di veicoli con queste caratteristiche.