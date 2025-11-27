Bracconaggio ittico, la Camera approva la nuova legge. Gatta (FI): “Tutela per ambiente e consumatori”

Edizione n° 5898

Bracconaggio ittico, Camera approva nuova legge. Gatta (FI): "Tutela per ambiente e consumatori"

"Abbiamo detto NO alla pesca illegale e messo in campo misure di tutela della risorsa ittica e della salute dei consumatori."

Michele Solatia
27 Novembre 2025
Roma – La Camera dei Deputati ha approvato la legge contro il bracconaggio ittico nelle acque interne, un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto contorni sempre più critici, con ripercussioni su ecosistemi, biodiversità e sicurezza alimentare.

Secondo le stime, il mercato illegale legato alla pesca di frodo muove quasi 3 milioni di euro l’anno. A preoccupare sono soprattutto i metodi utilizzati: elettrostorditori, esplosivi, veleni e sostanze chimiche, oltre a reti vietate e in alcuni casi al prosciugamento di tratti fluviali. Strumenti che compromettono gravemente la fauna e gli habitat acquatici.

Gatta: “Un passo avanti atteso da anni”

Nel corso della dichiarazione di voto, l’on. Giandiego Gatta (Forza Italia), responsabile nazionale del Dipartimento Pesca e Acquacoltura, ha espresso soddisfazione per l’approvazione del provvedimento.

Abbiamo detto NO alla pesca illegale e messo in campo misure di tutela della risorsa ittica e della salute dei consumatori. Il bracconaggio ittico attenta all’ambiente e alla biodiversità ricorrendo a mezzi vietati e distruttivi. Questa legge colma un vuoto normativo e fornisce strumenti più efficaci per affrontare un problema ormai strutturale, ha dichiarato.

Gatta ha richiamato anche il ruolo delle forze dell’ordine e delle associazioni di settore, che negli ultimi anni hanno segnalato la necessità di un quadro sanzionatorio più incisivo e di controlli coordinati lungo fiumi e bacini interni.

Il deputato azzurro ha infine ribadito che l’attenzione sul tema non si esaurisce con l’approvazione della legge: È un primo passo, ma l’impegno continua. La tutela dell’ambiente e delle comunità legate alla pesca richiede azioni costanti e un lavoro comune tra istituzioni, operatori e territori.

