Edizione n° 5898

BALLON D'ESSAI

CASA SOLLIEVO // Casa Sollievo della Sofferenza cambia contratto e “scoppia la protesta sindacale”: UGL Salute indice lo stato di agitazione
27 Novembre 2025 - ore  11:04

CALEMBOUR

STRISCIUGLIO // Bari, maxi operazione contro il clan Strisciuglio: emesse 12 misure cautelari
27 Novembre 2025 - ore  11:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Dopo Barbano. Fiore, Longo e Chindamo. Siorini anticipa la corsa a tre e avverte: “Rischio astensionismo”

SIORINI Dopo Barbano. Fiore, Longo e Chindamo. Siorini anticipa la corsa a tre e avverte: “Rischio astensionismo”

"Noi come movimento abbiamo già qualche idea in campo, anche alla luce del risultato di Maria Fiore, che potrebbe essere una candidatura credibile a sindaco"

LEGGI ANCHE //  Terremoto politico a San Giovanni Rotondo: cade l’amministrazione Barbano, arriva il commissario prefettizio
San Giovanni Rotondo: Siorini (Sovranisti per l’Italia) chiede le dimissioni del Sindaco Barbano

San Giovanni Rotondo: Siorini (Sovranisti per l’Italia) - Saverio Siorini

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
27 Novembre 2025
Gargano // Manfredonia //

«Porsi la domanda sul perché l’amministrazione Barbano sia caduta dopo i risultati delle regionali è d’obbligo. Ma per noi la crisi era nell’aria da tempo».
Saverio Siorini, presidente nazionale dei Sovranisti per l’Italia e le Libertà, legge così la fine anticipata dell’esperienza amministrativa a San Giovanni Rotondo, legandola a una serie di tensioni e incoerenze consumatesi negli ultimi mesi a Palazzo di Città.

POTREBBE INTERESSARTI // Terremoto politico a San Giovanni Rotondo: cade l’amministrazione Barbano, arriva il commissario prefettizio

Secondo Siorini, le avvisaglie erano chiare: «Da molto tempo si registravano incongruenze in consiglio comunale, nelle varie commissioni e nelle stesse decisioni che i consiglieri erano chiamati a prendere. Non a caso, l’amministrazione doveva cadere già da tempo».

A tenere in piedi la maggioranza, fino all’ultimo, sarebbero stati soprattutto due ingressi in consiglio: «Grazie all’entrata dei consiglieri Domenico Gemma e Mimmo Longo, oggi Udc, è stata data la cosiddetta “stampella di sopravvivenza”. Ed è così che bisogna definire questa amministrazione: una sopravvivenza. Ma è durata ben poco».

POTREBBE INTERESSARTI // Terremoto politico a San Giovanni Rotondo: cade l’amministrazione Barbano, arriva il commissario prefettizio

Lo sguardo si sposta subito sul futuro politico della città. Per Siorini, la vera incognita sarà la partecipazione al voto: «Credo che lo strascico dell’astensionismo delle regionali si avvertirà anche a San Giovanni Rotondo. Ci saranno difficoltà a trovare un sindaco o più candidati sindaci disposti a competere».

I Sovranisti, tuttavia, rivendicano di essere già al lavoro: «Noi come movimento abbiamo già qualche idea in campo, anche alla luce del risultato di Maria Fiore, che potrebbe essere una candidatura credibile a sindaco».

Regionali Puglia 2025, Maria Fiore candidata nelle liste del PD nella circoscrizione di Foggia
MARIA FIORE ph Foggiatoday.it

Più complicata, secondo Siorini, la situazione nel centrodestra: «Non vedo molte chance al momento. Ci sono incongruenze e capricci da smaltire all’interno della coalizione. E non sarà semplice neppure comporre le liste, non solo per il centrodestra ma anche per l’area di centro: tutti avranno grosse difficoltà».

Resta poi il quesito principale: «Anche ammesso che si riescano a compilare le liste, trovare il candidato sindaco e definire un’agenda politica, la cittadinanza tornerà a votare dopo questa ennesima débâcle amministrativa? Io credo che ci sarà un forte astensionismo anche alle Comunali».

La “corsa a tre” e i possibili candidati

Sul fronte delle candidature, Siorini ipotizza uno scenario affollato. «Diciamocelo chiaramente: Maria Fiore farà la candidata sindaco se non entrerà in Consiglio regionale, perché in quel caso non andrebbe a ricoprire, al posto di Piemontese, l’assessorato alla Sanità. Ed è un dato di fatto: in assenza di quell’incarico, ci sarebbe la possibilità concreta di candidarla a sindaco».

Ma non sarebbe l’unico nome in campo. «C’è Michele Longo, ex vicesindaco e candidato alle regionali, che potrebbe dire la sua. E contro Longo potrebbe presentarsi il vecchio presidente del consiglio comunale, l’avvocato Pasquale Chindamo, con cui c’è stata a lungo una diatriba politica. Tra i due potrebbe aprirsi una competizione diretta per misurare chi ha più consenso».

In questo quadro, Siorini immagina uno scenario multipolare: «Al momento la vedo come una corsa a tre: Longo, Chindamo e Fiore, con quest’ultima espressione dell’area di sinistra, che dovrà però fare i conti con le difficoltà nel raccogliere voti, a seconda del gruppo che si riuscirà a costruire attorno alla sua figura». E conclude lasciando aperta la porta a nuovi equilibri: «La situazione è fluida, aspettiamoci delle sorprese».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il bordello è l'unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto.” Indro Montanelli

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO