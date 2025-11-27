«Porsi la domanda sul perché l’amministrazione Barbano sia caduta dopo i risultati delle regionali è d’obbligo. Ma per noi la crisi era nell’aria da tempo».

Saverio Siorini, presidente nazionale dei Sovranisti per l’Italia e le Libertà, legge così la fine anticipata dell’esperienza amministrativa a San Giovanni Rotondo, legandola a una serie di tensioni e incoerenze consumatesi negli ultimi mesi a Palazzo di Città.

Secondo Siorini, le avvisaglie erano chiare: «Da molto tempo si registravano incongruenze in consiglio comunale, nelle varie commissioni e nelle stesse decisioni che i consiglieri erano chiamati a prendere. Non a caso, l’amministrazione doveva cadere già da tempo».

A tenere in piedi la maggioranza, fino all’ultimo, sarebbero stati soprattutto due ingressi in consiglio: «Grazie all’entrata dei consiglieri Domenico Gemma e Mimmo Longo, oggi Udc, è stata data la cosiddetta “stampella di sopravvivenza”. Ed è così che bisogna definire questa amministrazione: una sopravvivenza. Ma è durata ben poco».

Lo sguardo si sposta subito sul futuro politico della città. Per Siorini, la vera incognita sarà la partecipazione al voto: «Credo che lo strascico dell’astensionismo delle regionali si avvertirà anche a San Giovanni Rotondo. Ci saranno difficoltà a trovare un sindaco o più candidati sindaci disposti a competere».

I Sovranisti, tuttavia, rivendicano di essere già al lavoro: «Noi come movimento abbiamo già qualche idea in campo, anche alla luce del risultato di Maria Fiore, che potrebbe essere una candidatura credibile a sindaco».

Più complicata, secondo Siorini, la situazione nel centrodestra: «Non vedo molte chance al momento. Ci sono incongruenze e capricci da smaltire all’interno della coalizione. E non sarà semplice neppure comporre le liste, non solo per il centrodestra ma anche per l’area di centro: tutti avranno grosse difficoltà».

Resta poi il quesito principale: «Anche ammesso che si riescano a compilare le liste, trovare il candidato sindaco e definire un’agenda politica, la cittadinanza tornerà a votare dopo questa ennesima débâcle amministrativa? Io credo che ci sarà un forte astensionismo anche alle Comunali».

La “corsa a tre” e i possibili candidati

Sul fronte delle candidature, Siorini ipotizza uno scenario affollato. «Diciamocelo chiaramente: Maria Fiore farà la candidata sindaco se non entrerà in Consiglio regionale, perché in quel caso non andrebbe a ricoprire, al posto di Piemontese, l’assessorato alla Sanità. Ed è un dato di fatto: in assenza di quell’incarico, ci sarebbe la possibilità concreta di candidarla a sindaco».

Ma non sarebbe l’unico nome in campo. «C’è Michele Longo, ex vicesindaco e candidato alle regionali, che potrebbe dire la sua. E contro Longo potrebbe presentarsi il vecchio presidente del consiglio comunale, l’avvocato Pasquale Chindamo, con cui c’è stata a lungo una diatriba politica. Tra i due potrebbe aprirsi una competizione diretta per misurare chi ha più consenso».

In questo quadro, Siorini immagina uno scenario multipolare: «Al momento la vedo come una corsa a tre: Longo, Chindamo e Fiore, con quest’ultima espressione dell’area di sinistra, che dovrà però fare i conti con le difficoltà nel raccogliere voti, a seconda del gruppo che si riuscirà a costruire attorno alla sua figura». E conclude lasciando aperta la porta a nuovi equilibri: «La situazione è fluida, aspettiamoci delle sorprese».