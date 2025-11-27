FOGGIA – Un nuovo spazio per i giovani, lo sport e l’inclusione sociale potrebbe presto cambiare il volto del Parco Domenico Rosa Rosa. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di uno skate park e di un’area sportiva attrezzata, candidato al bando regionale “Interventi per la realizzazione di impianti sportivi finalizzati all’inclusione”, nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE 2021-2027.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 484mila euro, di cui 84mila a carico del Comune di Foggia, pari al 21 per cento dell’importo complessivo. Il resto sarà coperto dai fondi regionali ed europei, se il progetto supererà la selezione. L’obiettivo è dotare la città di un impianto moderno, gratuito e accessibile, in grado di diventare un punto di riferimento non solo per gli skater ma per l’intera comunità.

Il cuore del progetto è la costruzione di un impianto per la pratica dello skate progettato secondo standard internazionali di sicurezza, fruibilità e accessibilità. Le strutture – rampe, rail, quarter e altre modularità tecniche – saranno integrate armonicamente nel parco, con particolare attenzione alla continuità dei percorsi pedonali e ciclabili. Accanto allo skate park sorgerà un’area sportiva attrezzata, dotata di dispositivi e ausili pensati anche per persone con disabilità, per favorire la pratica sportiva in chiave inclusiva e intergenerazionale.

Il progetto punta inoltre sulla sostenibilità ambientale: sono previste soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche, sistemi di illuminazione a led a basso consumo, possibili integrazioni con energie rinnovabili, videosorveglianza per la sicurezza e interventi di riduzione delle superfici impermeabili. Tutto pensato per migliorare la qualità dell’area verde, oggi poco frequentata, e restituirla alla città come spazio vivo e rigenerato.

La sindaca Maria Aida Episcopo ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un investimento strategico sui luoghi di aggregazione informale, capaci di offrire ai ragazzi occasioni di incontro, sport e socialità senza barriere economiche. La scelta dello skate, disciplina ormai anche olimpica, va nella direzione di intercettare i linguaggi e le passioni delle nuove generazioni, spesso alla ricerca di spazi sicuri dove potersi esprimere.

L’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta ha ricordato che il progetto nasce dall’ascolto delle richieste arrivate da associazioni e praticanti di sport urbani, e che l’impianto sarà pensato anche per la pratica delle persone con disabilità, con attrezzature dedicate e percorsi accessibili. L’assessore al Bilancio e Programmazione Davide Emanuele ha evidenziato invece la coerenza dell’intervento con i criteri del bando e la sostenibilità del cofinanziamento comunale, inserito in una più ampia strategia di riqualificazione dell’impiantistica sportiva.

Parallelamente, l’amministrazione sta preparando l’accesso ai mutui a tasso agevolato del programma “Sport Missione Comune” per altri quattro progetti: la riqualificazione delle palestre Russo e Preziuso, del campo da baseball e del bocciodromo. Un pacchetto di interventi che, se andrà a buon fine, ridisegnerà in modo significativo la geografia dello sport cittadino.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica e Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso ha definito il progetto dello skate park un tassello importante di rigenerazione urbana, in grado di restituire attrattività a un’area verde sinora poco utilizzata. La candidatura al bando dovrà essere perfezionata entro il 1° dicembre: da lì passerà il futuro del nuovo spazio sportivo che Foggia sogna di offrire ai suoi cittadini, a partire dai più giovani.