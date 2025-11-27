GARGANO — Dopo un avvio di fine settimana segnato da cieli grigi e piogge sparse, il Gargano e l’intera provincia di Foggia si preparano a vivere un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il maltempo che tra giovedì e venerdì porta rovesci intermittenti, lascia infatti spazio a un weekend più stabile e, in alcuni momenti, persino luminoso.

Giovedì 27 novembre: nubi e rovesci di passaggio

La giornata odierna si apre sotto un cielo prevalentemente nuvoloso, con piogge discontinue che interessano in particolare il settore settentrionale del territorio. Le temperature rimangono miti per la stagione, con valori diurni attorno ai 13 gradi e minime prossime agli 8. Permane un’allerta gialla per precipitazioni e temporali, segno di una fase ancora instabile.

Venerdì 28 novembre: insiste il maltempo

Il peggioramento prosegue nella prima parte di venerdì, caratterizzata da un’altra tornata di rovesci, alternati a deboli schiarite. Le massime scendono leggermente, portandosi intorno ai 10–11 gradi, mentre le minime si mantengono sui 6 gradi. Le condizioni restano poco favorevoli alle attività all’aperto, complice un cielo spesso chiuso.

Sabato 29 novembre: torna il sereno

La svolta arriva nella giornata di sabato, quando le nubi si diradano lasciando posto a un cielo più aperto e luminoso. Le temperature risalgono fino a 13 gradi nelle ore centrali, restituendo un clima piacevole e adatto a escursioni e passeggiate. Sul promontorio garganico si respira finalmente aria di stabilità, dopo due giorni segnati da umidità e precipitazioni.

Domenica 30 novembre: il giorno migliore

L’ultimo giorno del mese si presenta come il più promettente: condizioni da soleggiate a parzialmente nuvolose, senza particolari rischi di pioggia, e temperature che possono raggiungere i 15 gradi. Una domenica dal sapore quasi primaverile, ideale per visitare i borghi del Gargano, affacciarsi sulle coste o concedersi un momento di svago all’aria aperta.

Se l’inizio del periodo appare poco brillante dal punto di vista meteorologico, il fine settimana offre invece un quadro decisamente più confortante. Dopo le ultime precipitazioni di venerdì, il Gargano si prepara a un sabato e una domenica gradevoli, con temperature miti e cieli in prevalenza sereni. Un’occasione ideale per chi desidera godersi qualche ora nella natura, lontano dalla pioggia e dal grigiore dei giorni precedenti.