Edizione n° 5898

BALLON D'ESSAI

CASA SOLLIEVO // Casa Sollievo della Sofferenza cambia contratto e “scoppia la protesta sindacale”: UGL Salute indice lo stato di agitazione
27 Novembre 2025 - ore  11:04

CALEMBOUR

STRISCIUGLIO // Bari, maxi operazione contro il clan Strisciuglio: emesse 12 misure cautelari
27 Novembre 2025 - ore  11:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Gargano, ultime piogge, poi spazio al sole. Sabato migliora

METEO GARGANO Gargano, ultime piogge, poi spazio al sole. Sabato migliora

Dal 27 al 30 novembre 2025: il meteo ottimale per la provincia di Foggia

Gran caldo al Sud e tanta pioggia al Nord, previsioni meteo oggi e domani

(FOTO ANSA) ARCHIVIO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
27 Novembre 2025
Gargano // Manfredonia //

GARGANO — Dopo un avvio di fine settimana segnato da cieli grigi e piogge sparse, il Gargano e l’intera provincia di Foggia si preparano a vivere un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il maltempo che tra giovedì e venerdì porta rovesci intermittenti, lascia infatti spazio a un weekend più stabile e, in alcuni momenti, persino luminoso.

Giovedì 27 novembre: nubi e rovesci di passaggio

La giornata odierna si apre sotto un cielo prevalentemente nuvoloso, con piogge discontinue che interessano in particolare il settore settentrionale del territorio. Le temperature rimangono miti per la stagione, con valori diurni attorno ai 13 gradi e minime prossime agli 8. Permane un’allerta gialla per precipitazioni e temporali, segno di una fase ancora instabile.

Venerdì 28 novembre: insiste il maltempo

Il peggioramento prosegue nella prima parte di venerdì, caratterizzata da un’altra tornata di rovesci, alternati a deboli schiarite. Le massime scendono leggermente, portandosi intorno ai 10–11 gradi, mentre le minime si mantengono sui 6 gradi. Le condizioni restano poco favorevoli alle attività all’aperto, complice un cielo spesso chiuso.

Sabato 29 novembre: torna il sereno

La svolta arriva nella giornata di sabato, quando le nubi si diradano lasciando posto a un cielo più aperto e luminoso. Le temperature risalgono fino a 13 gradi nelle ore centrali, restituendo un clima piacevole e adatto a escursioni e passeggiate. Sul promontorio garganico si respira finalmente aria di stabilità, dopo due giorni segnati da umidità e precipitazioni.

Domenica 30 novembre: il giorno migliore

L’ultimo giorno del mese si presenta come il più promettente: condizioni da soleggiate a parzialmente nuvolose, senza particolari rischi di pioggia, e temperature che possono raggiungere i 15 gradi. Una domenica dal sapore quasi primaverile, ideale per visitare i borghi del Gargano, affacciarsi sulle coste o concedersi un momento di svago all’aria aperta.

Se l’inizio del periodo appare poco brillante dal punto di vista meteorologico, il fine settimana offre invece un quadro decisamente più confortante. Dopo le ultime precipitazioni di venerdì, il Gargano si prepara a un sabato e una domenica gradevoli, con temperature miti e cieli in prevalenza sereni. Un’occasione ideale per chi desidera godersi qualche ora nella natura, lontano dalla pioggia e dal grigiore dei giorni precedenti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il bordello è l'unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto.” Indro Montanelli

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO