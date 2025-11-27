ICARO. «Nessun canale riservato»: Pucillo respinge le accuse nell’esame in tribunale

Foggia, 27 novembre 2025. Svoltasi stamani, nel Tribunale di Foggia, una nuova udienza del processo “Icaro”, il procedimento sugli appalti per l’elisoccorso e il trasporto di organi legati al Policlinico Riuniti e all’Asl Foggia.

Dopo la chiusura della fase istruttoria dei testi del pm Anna Landi, il collegio ha dato il via all’esame degli imputati: in aulam stamani, è stato ascoltato soltanto Roberto Pucillo, amministratore di Alidaunia, mentre la figlia Roberta Pucillo, assente per un impedimento ritenuto legittimo, sarà sentita in una prossima udienza.

La donna, imputata nello stesso procedimento, è difesa dall’avvocato Luigi Treggiari, come il padre Roberto.

Secondo il calendario fissato oggi, il Tribunale ha disposto: 4 dicembre 2025: udienza dedicata all’ascolto di Costantino Quartucci, già responsabile dell’area Patrimonio del Policlinico Riuniti di Foggia, difeso dall’avvocato Raoul Pellegrini; 11 dicembre 2025: esame in aula di Roberta Pucillo e dell’ex direttore generale dei Riuniti Vitangelo Dattoli.

Le dichiarazioni di Pucillo: “Estraneo ai fatti”

Nel suo esame, Roberto Pucillo ha ribadito la totale estraneità ai fatti contestati. Al centro delle domande anche la “famosa gara” per il trasporto aereo di organi ed equipé mediche, quella che – stando alla ricostruzione – Alidaunia non si aggiudicò, rimanendo esclusa dalla procedura. Pucillo ha spiegato che: la società aveva ritenuto di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando; l’esclusione fu contestata davanti al Tar e poi al Consiglio di Stato; entrambi i giudici amministrativi, però, diedero ragione al Policlinico Riuniti, ritenendo legittimo l’operato della stazione appaltante.

In aula l’imprenditore ha sottolineato di essersi sempre mosso “nel rispetto delle linee guida ministeriali” e delle norme sugli appalti pubblici, rivendicando la correttezza del proprio agire e negando qualunque accordo illecito o canale preferenziale nelle gare finite al centro dell’indagine.

Le accuse della Procura: cosa contesta l’inchiesta “Icaro”

L’operazione “Icaro” esplode nel dicembre 2021, quando la Procura di Foggia chiede e ottiene i domiciliari per sei indagati, tra cui il dg dei Riuniti Vitangelo Dattoli, difeso dall’avvocato Antonio La Scala, e il medico Antonio Apicella, contestando a vario titolo i reati di turbativa d’asta, falsità ideologica e rivelazione di segreto d’ufficio. Gli indagati complessivi sono nove, poi diventati otto imputati al rinvio a giudizio: secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stata creata una sorta di “corsia parallela e riservata” per favorire Alidaunia nelle procedure di gara.

Nel mirino finiscono in particolare: la gara quadriennale per il servizio di elisoccorso del valore di circa 36 milioni di euro; la gara quadriennale per il trasporto aereo di organi ed equipé per prelievi e trapianti, da 2,6 milioni di euro (fino a 4,6 milioni in caso di proroga). Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza di Bari e della Procura, dirigenti pubblici e referenti della società privata si sarebbero scambiati informazioni riservate, bozze di atti e indicazioni tecniche, così da “modellare” i bandi in modo da rendere Alidaunia favorita rispetto ai concorrenti. Tutti gli imputati – Dattoli, i Pucillo, Quartucci, Apicella e gli altri coimputati – hanno sempre respinto in blocco ogni addebito, rivendicando la piena regolarità delle procedure e l’assoluta liceità del proprio operato.

Nella ricostruzione difensiva richiamata oggi in aula, viene ricordato anche il percorso di proscioglimento parziale di Vitangelo Dattoli già nella fase di indagine.

I fatti contestati all’ex direttore generale riguardavano inizialmente un pacchetto di quattro gare d’appalto su viale Pinto, tra cui: interventi di ristrutturazione; lavori di efficientamento energetico; procedure connesse al servizio di elisoccorso; la gara per il trasporto di organi.

Dopo una serie di interrogatori in Procura, per tre di queste procedure è stato disposto il proscioglimento in fase di istruttoria, con l’archiviazione delle posizioni di Dattoli su quei fronti, difeso sin dall’inizio dall’avvocato Antonio La Scala, mentre è rimasto in piedi il filone più strettamente legato al trasporto d’organi e al sistema di elisoccorso, oggi al centro del processo “Icaro”.In aula, l’ex manager – oggi direttore sanitario del “Miulli” di Acquaviva delle Fonti – ha già in passato rivendicato la propria estraneità alle ipotesi di turbativa d’asta, sostenendo di essersi limitato a recepire i pareri tecnici e a garantire il rispetto delle regole sugli appalti.

Il percorso processuale: dai domiciliari al dibattimento

Dopo i domiciliari del dicembre 2021, nel settembre 2022 il pm Anna Landi chiede il rinvio a giudizio per nove persone, tutte legate – a vario titolo – alle gare bandite da Asl Foggia e Policlinico Riuniti. Nel gennaio 2023 si apre il dibattimento davanti al Tribunale collegiale di Foggia, prima sezione penale. Al processo vengono ammessi circa 40 testimoni, tra dirigenti, funzionari, tecnici, investigatori e consulenti, chiamati a ricostruire l’intero iter delle gare e i rapporti tra pubblico e privato. Tra i testimoni chiave: l luogotenente della Guardia di Finanza di Bari Angelo Carrubba, che ha coordinato le indagini e ha illustrato gli esiti di intercettazioni, acquisizioni documentali e analisi sui flussi informativi tra i soggetti coinvolti; altri militari delle Fiamme Gialle che hanno seguito le gare del Riuniti e dell’Asl.

Con l’udienza di oggi a Foggia, il processo entra in una fase cruciale: la parola passa agli imputati, che, uno dopo l’altro, potranno fornire la propria versione dei fatti, replicare alle accuse della Procura e chiarire i passaggi tecnici delle procedure di gara.

Le prossime tappe – l’esame di Costantino Quartucci fissato per il 4 dicembre 2025 e quelli di Roberta Pucillo e di Vitangelo Dattoli l’11 dicembre 2025, – saranno decisive per definire il quadro probatorio in vista della fase finale del dibattimento.