Manfredonia avrà un nuovo playground pubblico e gratuito nel quartiere di via Oscar e Amedeo Del Vecchio

La giunta comunale, riunita il 25 novembre, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico–economica dell’intervento collegato al programma nazionale “Sport Illumina”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani e attuato da Sport e Salute S.p.A. Il quadro economico dell’opera ammonta a 200mila euro, interamente a carico della società statale, senza oneri diretti o indiretti per il bilancio comunale.

Il progetto rientra nell’iniziativa che prevede la realizzazione, entro il 2025, di 100 playground sportivi modulari e inclusivi sul territorio nazionale, destinati a trasformare aree urbane degradate o abbandonate in spazi attrezzati per attività sportive e ricreative. A Manfredonia il nuovo playground sarà di tipologia “small”, circa 300 metri quadrati, in quanto la città rientra nel cluster dei comuni tra 45mila e 100mila abitanti previsto dall’avviso pubblico, con contributo massimo concedibile pari a 200mila euro.

L’obiettivo del programma è incentivare la pratica sportiva, anche agonistica, e la socialità nei quartieri periferici, integrando sport, arte, cultura e innovazione urbana. Le nuove aree dovranno diventare luoghi di incontro e di aggregazione per i più giovani, in particolare per la cosiddetta Generazione Z, ma anche spazi aperti a tutte le fasce d’età, con attenzione all’accessibilità e all’inclusione. Il progetto punta a trasformare i playground in luoghi di socializzazione e di attrazione turistica, capaci di “illuminare” zone oggi marginali della città.

Per partecipare al bando, il Comune aveva individuato tre aree alternative in zone periferiche o in stato di degrado, come richiesto dai criteri di selezione. All’esito della procedura, Sport e Salute ha ammesso la candidatura di Manfredonia e ha scelto l’area nei pressi di via Oscar e Amedeo Del Vecchio come la più idonea alla realizzazione del playground di tipo “small”. Le parti hanno quindi sottoscritto un accordo di collaborazione che regola fasi, tempi e responsabilità dell’intervento e della successiva gestione.

In base all’intesa, Sport e Salute assume il ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante: curerà la progettazione, l’affidamento dei lavori, i rapporti con le imprese e tutte le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, fino al certificato di regolare esecuzione o al collaudo e alla consegna dell’impianto ultimato. Sarà sempre la società statale a gestire il playground per i primi sei anni dall’inaugurazione, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria e garantendo il libero e gratuito accesso al pubblico.

Il Comune, dal canto suo, si impegna a collaborare con la massima tempestività per il rilascio di autorizzazioni, permessi e ogni atto amministrativo necessario, oltre ad approvare il livello progettuale presentato da Sport e Salute entro dieci giorni dalla ricezione. Con la delibera di giunta n. 239, l’esecutivo guidato dal sindaco Domenico La Marca ha approvato il progetto di fattibilità tecnico–economica e gli elaborati allegati, demandando al dirigente del VI Settore Urbanistica e Sviluppo sostenibile ogni attività necessaria per l’esecuzione dell’intervento. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per accelerare l’iter.

Il progetto di fattibilità comprende, tra gli altri, la relazione generale, l’inquadramento urbanistico, il cronoprogramma dei lavori, il piano di manutenzione dell’opera, il piano di sicurezza e coordinamento, il computo estimativo, il quadro economico, le planimetrie di cantiere e di stato di fatto, il masterplan e le sezioni dell’impianto, oltre alla stima degli oneri per la sicurezza. Si tratta dei documenti che definiscono nel dettaglio organizzazione del cantiere, fasi di lavorazione e standard di sicurezza, oltre alle modalità con cui sarà garantita nel tempo la piena fruibilità delle strutture sportive e degli spazi di aggregazione.

A cura di Michele Solatia.