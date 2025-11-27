Il Consiglio comunale di Manfredonia del 25 novembre 2025 ha approvato, con 15 voti favorevoli e 4 astenuti, la proposta dell’amministrazione comunale relativa all’estinzione anticipata di sette mutui contratti negli anni 2001-2004 con la Cassa Depositi e Prestiti, per un debito residuo di circa 1,49 milioni di euro. Un’operazione resa possibile dall’avanzo di amministrazione 2024, pari a 2,6 milioni, che l’ente ha scelto di destinare in parte alla riduzione del debito pubblico.

A illustrare il provvedimento è stata l’assessora al Bilancio Cecilia Simone, sottolineando come i tassi di mercato permettessero – alla data del 4 novembre – un’estinzione senza indennizzo, con un risparmio attualizzato superiore ai 100.000 euro e una riduzione degli oneri finanziari fino al 2043. L’amministrazione, tuttavia, ha accantonato prudentemente 32.849 euro per coprire eventuali oscillazioni dei tassi nella finestra di calcolo prevista dalla circolare CDP, che pubblicherà la curva di riferimento nella terza settimana di dicembre 2025.

Secondo l’assessora, non si tratta di un “atto puramente tecnico”, ma di una scelta coerente con la linea politica della maggioranza: alleggerire strutturalmente la spesa corrente, liberando risorse da destinare a servizi, manutenzione urbana e programmazione sociale. Il provvedimento, ha aggiunto, sarà valorizzato anche nel monitoraggio semestrale del Piano di riequilibrio già trasmesso alla Corte dei Conti.

Il confronto in aula si è presto trasformato in un acceso dibattito politico.

Il consigliere di opposizione Vincenzo Di Staso ha ricordato che il Comune conta tuttora 148 mutui attivi, per un debito complessivo superiore ai 32 milioni di euro, eredità – secondo lui – delle amministrazioni precedenti che avrebbero contratto finanziamenti “senza valutare le conseguenze sulle generazioni future”. Pur definendo l’estinzione anticipata “un piccolo passo”, Di Staso ha espresso dubbi sulla stima dell’indennizzo, chiedendo chiarimenti sui criteri di calcolo previsti nei contratti.

A fornire la risposta tecnica è stata la dirigente finanziaria Maricarmen Distante, spiegando che la penale è effettivamente prevista e la sua quantificazione dipende dai tassi che CDP comunicherà a dicembre, come stabilito dalla normativa.

Nel corso del dibattito, il consigliere Ritucci ha espresso forte preoccupazione per l’eventualità di un’uscita anticipata dal Piano di riequilibrio, ritenuto ancora necessario per “tenere a freno” la spesa pubblica e prevenire nuovi errori di programmazione. Una posizione condivisa dal consigliere Marasco, che ha richiamato la crescente sfiducia dei cittadini verso la politica, aggravata – a suo dire – dalla pressione fiscale e dai recenti aumenti tariffari.

Di segno opposto gli interventi della maggioranza. Il consigliere Caputo ha rivendicato la bontà delle scelte politiche del centrosinistra del passato, sostenendo che i mutui erano stati contratti per finanziare opere strategiche. L’estinzione anticipata – ha aggiunto – rappresenta un atto di responsabilità per accelerare l’uscita dal piano di riequilibrio, prevista ora “verosimilmente prima del 2027”.

La consigliera Quitadamo ha invitato a non rinunciare alla “visione politica”, paragonando l’avanzo di bilancio ai “talenti” evangelici: risorse che, se non investite con coraggio, rischiano di rimanere sterili.

Il provvedimento è stato approvato con il sostegno compatto della maggioranza e con l’astensione di quattro consiglieri di opposizione, mentre l’immediata eseguibilità è stata confermata senza voti contrari.