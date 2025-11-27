Manfredonia, 27 novembre 2025. Il Consiglio comunale di Manfredonia ha dato il via libera all’estinzione anticipata di sette mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per un debito residuo complessivo pari a 1.495.932,25 euro. La decisione, assunta nella seduta straordinaria del 25 novembre (delibera n. 55), rientra tra le misure strutturali del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’ente, approvato nel 2019.

L’operazione riguarda esclusivamente finanziamenti a tasso fisso, completamente erogati, con un tasso medio del 3,56% e una durata residua di 17 anni e 11 mesi. Secondo la relazione istruttoria del Settore economico-finanziario, l’estinzione consentirà di azzerare le future rate di questi prestiti e di ridurre in maniera stabile il peso degli interessi sul bilancio corrente.

La scelta del momento non è casuale. La crescita dei tassi di interesse a partire dal 2023 ha infatti ridotto – fino ad azzerarle – le penali di estinzione anticipate previste dai contratti Cdp per i mutui selezionati. In base alle condizioni di mercato utilizzate per le simulazioni (curva al 4 novembre 2025), l’indennizzo risulta pari a zero. Solo in uno scenario prudenziale, con una ipotetica riduzione dei tassi di mezzo punto percentuale, l’onere potenziale per penali salirebbe a 32.849,13 euro, cifra già stanziata in bilancio sul nuovo capitolo “Indennizzi a carico dell’Ente per estinzione anticipata mutui Cdp SpA”.

Il quadro economico tracciato dagli uffici evidenzia un risparmio complessivo di interessi pari a 537.588 euro sulle annualità residue, a fronte di un debito estinto di circa 1,5 milioni. In valore attuale, la convenienza finanziaria dell’operazione è quantificata in 103.802,36 euro, corrispondente a un differenziale positivo di tasso medio dello 0,804% rispetto alle condizioni di mercato. Tutte le posizioni selezionate risultano, quindi, “convenienti” secondo le simulazioni riportate nella delibera.

Sul piano degli equilibri complessivi, la manovra si inserisce in un contesto di risanamento già in corso: il rendiconto 2024 certifica un risultato di amministrazione di 92,38 milioni di euro, di cui quasi 48 milioni accantonati, circa 40 milioni vincolati, 2 milioni destinati a investimenti e 2,65 milioni di parte disponibile, con assorbimento delle quote di disavanzo “target” previste dal Piano di riequilibrio.

Politicamente, il provvedimento è passato con 15 voti favorevoli e 4 astensioni (Marasco, Ritucci, Tasso e Totaro). Nessun voto contrario. Su proposta del presidente del Consiglio, l’assemblea ha inoltre dichiarato l’immediata eseguibilità dell’atto, per consentire l’impatto dei risparmi già sul bilancio di previsione 2026-2028 attualmente in fase di predisposizione.

A cura di Michele Solatia.