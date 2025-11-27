Edizione n° 5898

Home // Manfredonia // Manfredonia, imposta di soggiorno in crescita: +25% rispetto al 2024

DATI Manfredonia, imposta di soggiorno in crescita: +25% rispetto al 2024

Le verifiche continueranno nelle prossime settimane, anche attraverso incroci con i dati dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia registra un aumento significativo delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno. Al 31 ottobre 2025, il Comune ha già superato l’incasso totale dell’intero 2024, con una crescita stimata del 25%. Un risultato che riflette la vitalità della stagione turistica e l’efficacia delle politiche promosse dall’Assessorato allo Sviluppo Economico.

Determinante, sottolineano gli uffici comunali, è stato il lavoro congiunto tra Attività Produttive e Polizia Locale, che ha permesso di intensificare i controlli e di registrare oltre 45 nuove strutture ricettive nel territorio. Le verifiche continueranno nelle prossime settimane, anche attraverso incroci con i dati dell’Agenzia delle Entrate, per garantire trasparenza ed equità nel comparto turistico.

Il Comune conferma l’impegno a mantenere un dialogo costante con operatori del settore, associazioni e autorità, con l’obiettivo di sviluppare un modello turistico sostenibile, competitivo e di qualità, capace di valorizzare le risorse locali e promuovere un’accoglienza sempre più efficiente.

2 commenti su "Manfredonia, imposta di soggiorno in crescita: +25% rispetto al 2024"

  2. A Manfredonia ci sono centinaia e centinaia B&B..molte hanno le targhette con il nome, ma il numero previsto dal CIN previsto dalla Legge solo pochissimi lo espongono all’esterno de locale! Porco diavolo, ma li fate i controlli? Questi locali hanno l’idoneità della sicurezza, dichiarano le effettive soste degli ospiti? La polizia, la Guardia di Finanza e i Vigili dovrebbero rivoltare questez stranissima cittadina come un calzino!

