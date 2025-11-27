Manfredonia, imposta di soggiorno in crescita: +25% rispetto al 2024

Manfredonia registra un aumento significativo delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno. Al 31 ottobre 2025, il Comune ha già superato l’incasso totale dell’intero 2024, con una crescita stimata del 25%. Un risultato che riflette la vitalità della stagione turistica e l’efficacia delle politiche promosse dall’Assessorato allo Sviluppo Economico.

Determinante, sottolineano gli uffici comunali, è stato il lavoro congiunto tra Attività Produttive e Polizia Locale, che ha permesso di intensificare i controlli e di registrare oltre 45 nuove strutture ricettive nel territorio. Le verifiche continueranno nelle prossime settimane, anche attraverso incroci con i dati dell’Agenzia delle Entrate, per garantire trasparenza ed equità nel comparto turistico.

Il Comune conferma l’impegno a mantenere un dialogo costante con operatori del settore, associazioni e autorità, con l’obiettivo di sviluppare un modello turistico sostenibile, competitivo e di qualità, capace di valorizzare le risorse locali e promuovere un’accoglienza sempre più efficiente.