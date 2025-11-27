Il consigliere comunale Giovanni Mansueto ha ufficialmente annunciato l’inizio della fase di partecipazione del Piano Strategico di Riqualificazione dei Quartieri. “Il primo incontro si svolgerà mercoledì 3 dicembre alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico”, ha dichiarato Mansueto, precisando che durante l’incontro saranno presentati i principali temi del piano: street art e installazioni artistiche, urbanistica tattica e street art ball, aree verdi attrezzate, fido park e orti urbani.
Secondo il consigliere, l’iniziativa apre un ciclo di appuntamenti dedicati all’ascolto e al confronto, con l’obiettivo di definire in maniera partecipata le priorità di intervento nei quartieri cittadini. “Vogliamo ridare voce alla comunità, riqualificando non solo gli spazi urbani, ma creando una rete viva capace di intrecciare dimensioni sociali, culturali e ambientali”, ha aggiunto Mansueto.
Il progetto punta a trasformare le idee dei cittadini in azioni concrete, rendendo i quartieri più inclusivi, vivibili e sostenibili.
Lo riporta su Facebook Giovanni Mansueto.
2 commenti su "Manfredonia: Mansueto annuncia l’avvio della partecipazione al ‘Piano di Riqualificazione dei Quartieri’"
Ma verranno fatte le pezze lasciate dagli scavi delle società telefoniche ?
Verranno tagliati i grandi arbusti lungo i cordoli dei marciapiedi e cementificati gli spazi da dove escono/crescono ?
Verranno tagliati i rami di alberi che raggiungono il terreno o peggio i marciapiedi che non permettono il libero transito dei pedoni ?
Verranno reimpiantati gli alberi seccati e tagliati le radici alla base degli alberi e che fuoriescono lungo il tronco ?
Verranno reintegrati gli attrezzi ludici dei pochi parchi giochi ridotti al minino ed in alcuni casi anche pericolosi ?
Verrà, finalmente eliminato o meglio ridotto a passerella pedonale il ponte “Non ultimato” che avrebbe dovuto collegare il Lungomare del Sole e Via Giuseppe Di vittorio – vero e proprio CAZZOTTO NELL’OCCHIO ed emblema di menefreghismo nei confronti della città – ?
In alternativa verrà realizzata una passerella pedonale sempre sui binari all’altezza del mobilificio Baldassarre utile e necessaria a tanti abitanti per raggiungere il viale e le spiagge durante l’estate in particolare, e tutti i giorni gli esercizi commerciali, scuole, farmacia, chiesa e medici curanti ?
Tutte queste cose le abbiamo scritte in lingua italiana in quanto non abbiamo dimestichezza con l’inglese… did you understand…assessore ?
# cittadino: vieni in consiglio e quel giorno sarà l’occasione per rileggere quello che hai scritto, ci saranna tanti cittadini come te che vorranno porre le loro domande.