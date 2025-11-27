Manfredonia: Mansueto annuncia l’avvio della partecipazione al 'Piano di Riqualificazione dei Quartieri'

Il consigliere comunale Giovanni Mansueto ha ufficialmente annunciato l’inizio della fase di partecipazione del Piano Strategico di Riqualificazione dei Quartieri. “Il primo incontro si svolgerà mercoledì 3 dicembre alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico”, ha dichiarato Mansueto, precisando che durante l’incontro saranno presentati i principali temi del piano: street art e installazioni artistiche, urbanistica tattica e street art ball, aree verdi attrezzate, fido park e orti urbani.

Secondo il consigliere, l’iniziativa apre un ciclo di appuntamenti dedicati all’ascolto e al confronto, con l’obiettivo di definire in maniera partecipata le priorità di intervento nei quartieri cittadini. “Vogliamo ridare voce alla comunità, riqualificando non solo gli spazi urbani, ma creando una rete viva capace di intrecciare dimensioni sociali, culturali e ambientali”, ha aggiunto Mansueto.

Il progetto punta a trasformare le idee dei cittadini in azioni concrete, rendendo i quartieri più inclusivi, vivibili e sostenibili.

