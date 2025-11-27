MANFREDONIA – La Guardia Costiera di Manfredonia ha disposto il fermo amministrativo di una nave mercantile battente bandiera portoghese, dopo un’ispezione che ha messo in luce pesanti irregolarità in materia di sicurezza della navigazione, prevenzione degli incendi, tutela dell’ambiente marino e condizioni di lavoro dell’equipaggio.

L’ispezione è stata condotta il 26 novembre da militari della Capitaneria di Porto, specializzati nei controlli di Port State Control, il sistema internazionale di verifiche cui sono sottoposte le navi straniere che scalano i porti nazionali. L’unità, una portarinfuse di circa 120 metri di lunghezza per 5.500 tonnellate di stazza, era arrivata a Manfredonia nei giorni scorsi proveniente da Lisbona. A bordo un equipaggio composto da marittimi di diverse nazionalità.

Ai controlli hanno partecipato anche un ispettore dell’International Transport Workers’ Federation (ITF), la federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti, chiamato a verificare alcune criticità segnalate riguardo alle condizioni di vita e di lavoro a bordo. Proprio da queste segnalazioni è scaturita l’ispezione approfondita, proseguita fino a tarda sera.

Al termine delle verifiche, gli ispettori hanno riscontrato 13 non conformità alle norme nazionali e internazionali, otto delle quali considerate così gravi da giustificare il fermo immediato della nave. Le carenze riguarderebbero la sicurezza della navigazione, i sistemi antincendio, le procedure a tutela dell’ambiente marino e le condizioni di lavoro dell’equipaggio, con particolare riferimento al rispetto degli orari di riposo, alla dotazione di dispositivi di sicurezza individuale e all’idoneità di alcuni impianti a bordo.

Prima di poter lasciare il porto di Manfredonia, la nave dovrà ripristinare pienamente gli standard richiesti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima e tutela dei marittimi. È stata inoltre disposta una verifica aggiuntiva al sistema di gestione della sicurezza da parte degli ispettori dell’amministrazione di bandiera, che dovrà certificare il rientro in condizioni normali. Solo dopo una nuova ispezione della Guardia Costiera il provvedimento di fermo potrà essere revocato.

La Capitaneria di Porto ha ricordato come l’attività di Port State Control, affiancata a quella di Flag State Control sulle navi battenti bandiera italiana, sia uno dei compiti fondamentali del Corpo, insieme alla ricerca e soccorso in mare. L’obiettivo è evitare che unità in condizioni “sub-standard” possano costituire un pericolo per la vita umana, per l’ambiente marino e per la sicurezza dei lavoratori.

Il comandante del porto, capitano di fregata Marco Pepe, ha evidenziato che l’Italia si colloca da tempo ai primi posti nei sistemi internazionali di valutazione sia per gli standard della propria flotta sia per l’efficacia dei controlli sulle navi straniere. Un risultato che passa dal lavoro quotidiano degli ispettori qualificati della Guardia Costiera, chiamati a vigilare su una delle rotte commerciali più trafficate del Mediterraneo.