Manfredonia, Noi Moderati: “Soddisfatti del debutto, ora si lavori alla coalizione”

MANFREDONIA (FG) – All’indomani delle elezioni regionali, il coordinamento provinciale di Noi Moderati traccia un bilancio del risultato ottenuto in Puglia, difendendo l’operato del partito e respingendo le critiche emerse in particolare sul territorio di Manfredonia. Il movimento guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi, alla sua prima partecipazione alle Regionali pugliesi, rivendica un percorso “di piccoli passi”, portato avanti da un gruppo composto da realtà della società civile, dell’imprenditoria e della politica, senza rinnegare le difficoltà interne che hanno attraversato il centrodestra.

“Critiche affrettate: si ignora il vero problema, l’astensionismo”

Secondo Noi Moderati, parte del dibattito locale avrebbe posto l’attenzione su una presunta débacle del partito, tralasciando invece un tema centrale: l’astensionismo, definito come “un cancro della democrazia”, che avrebbe pesantemente condizionato sia il risultato complessivo sia quello delle singole forze della coalizione. A ciò si aggiungerebbero, secondo la nota, “fratture interne ai grandi partiti” e un clima di campagna elettorale caratterizzato da “assistenzialismo, false promesse e inaugurazioni di pietre e cartelloni”.

Il caso Manfredonia e il ruolo di ‘Strada Facendo’

Il coordinamento provinciale richiama anche il dato locale: il gruppo consiliare Strada Facendo, espressione dell’ex sindaco e imprenditore Gianni Rotice, resta – secondo il partito – “la realtà più votata del Golfo”. Un posizionamento che, in chiave nazionale, viene inserito nel quadro della quarta forza della maggioranza di governo.

Il confronto con il passato: centrodestra in calo

Noi Moderati invita inoltre a guardare ai numeri delle ultime due tornate regionali:

Provincia di Foggia : il centrodestra passa dal 41,93% del 2020 al 30,73% del 2025.

: il centrodestra passa dal 41,93% del 2020 al 30,73% del 2025. Manfredonia: dal 46,44% al 30,95%.

Dati che, secondo il partito, rappresentano un calo generalizzato della coalizione, utile per analizzare il contesto in cui si inserisce il debutto della formazione moderata.

“Partito in crescita, la vera valutazione alla prossima tornata”

Noi Moderati definisce il proprio risultato come punto di partenza e non di arrivo: “Il giudizio reale potrà essere dato solo alla prossima tornata elettorale, quando ci sarà un metro di paragone”. La scelta civica in favore di Luigi Lobuono, sottolineano, rientra in un percorso che punta ora a ricostruire il rapporto con quella fascia di elettori disillusi che ha scelto l’astensione.

“Riconquistare gli scontenti è compito della politica”

La nota si chiude con un appello: riportare alla partecipazione gli “scontenti” che hanno preferito rinunciare al voto, un dovere che – secondo Noi Moderati – spetta alla politica nel suo complesso. Il partito assicura che continuerà a lavorare sul territorio per ricucire questo strappo.