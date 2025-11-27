“Non si chiama amore”: a Manfredonia la presentazione della graphic novel contro la violenza di genere

Manfredonia, 27 novembre 2025. Un incontro pubblico per riflettere, raccontare e sensibilizzare: è con questo spirito che sabato 29 novembre, alle ore 10, l’Auditorium Cristanziano Serricchio del Palazzo dei Celestini, sede della Biblioteca Comunale di Manfredonia, ospiterà la presentazione della graphic novel “Non si chiama amore”, un progetto culturale e sociale che affronta con linguaggi nuovi e diretti il tema, purtroppo sempre attuale, della violenza contro le donne.

L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Manfredonia, dal Rotary Club Foggia Capitanata – Distretto 2120, dal Comune di Manfredonia, insieme al CAV Rinascita Donna, alla Scuola del Fumetto Gulliver e alla libreria Mondadori Bookstore di Manfredonia, si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e al mondo scolastico.

Le voci delle istituzioni

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, impegnato da tempo sul fronte delle politiche di contrasto alla violenza di genere. Accanto a lui interverranno Raffaele Fatone, Presidente del Rotary Club Manfredonia, e Stefano Tartaglia, Presidente del Rotary Club Foggia Capitanata, realtà associative che da anni sostengono progetti educativi e iniziative sociali sul territorio.

A portare la testimonianza del Centro Antiviolenza sarà Daniela Gentile, coordinatrice e avvocata del CAV Rinascita Donna, che illustrerà il ruolo fondamentale dei servizi di ascolto e supporto psicologico e legale per le donne vittime di violenza.

I relatori: tra arte, psicologia e impegno sociale

A seguire prenderà la parola un parterre di relatori che contribuiranno, ciascuno dal proprio ambito, ad approfondire i contenuti della graphic novel.

Interverranno Alessandra Salerno, Past President RC Foggia Capitanata; Giuseppe Guida, fumettista di riconosciuta esperienza, e Alessandro Guida, sceneggiatore, che guideranno il pubblico alla scoperta del processo creativo e del messaggio narrativo dell’opera. Il fumetto diventa così un mezzo potente e immediato per raccontare dinamiche spesso invisibili, come manipolazione, controllo, dipendenza affettiva, ciclicità della violenza.

Sul fronte psicologico, offrirà un contributo fondamentale Maria Cristina Piemontese, psicologa del CAV di Manfredonia Rinascita Donna, per leggere attraverso una lente professionale i comportamenti, le emozioni e i segnali d’allarme che possono annidarsi nelle relazioni tossiche.

Sarà presente anche Annarita Caracciolo, regista e attrice dell’Associazione “Angeli”, da anni attiva in progetti di teatro civile e sensibilizzazione. A chiudere la sessione degli interventi sarà Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare e alla Cultura del Comune di Manfredonia, che evidenzierà le politiche territoriali a sostegno delle donne e della cultura come strumento di emancipazione.

Un fumetto per le nuove generazioni

Particolare rilievo assume la scelta di distribuire gratuitamente la graphic novel agli studenti che parteciperanno all’evento. Un gesto che sottolinea la volontà di parlare direttamente ai più giovani, spesso esposti a modelli relazionali distorti e segnali di violenza normalizzati. Usare il linguaggio del fumetto significa creare un ponte comunicativo immediato, capace di entrare nelle loro vite con efficacia e delicatezza.

Inoltre, parte del ricavato derivante dalla vendita dell’opera sarà destinato al CAV dell’Associazione Impegno Donna di Foggia, rafforzando il carattere solidale dell’iniziativa e sostenendo concretamente i percorsi di uscita dalla violenza.

Una comunità che si mobilita

“Non si chiama amore” non è soltanto un titolo, ma un’affermazione necessaria: un invito a riconoscere ciò che amore non è, ciò che ferisce, limita, annienta. L’evento rappresenta un momento di dialogo aperto alla cittadinanza – l’ingresso è libero – per confrontarsi su un fenomeno che attraversa ogni fascia sociale e che può essere combattuto soltanto attraverso consapevolezza, educazione e rete tra istituzioni, associazioni e cittadini.

La presentazione della graphic novel si configura dunque come un appuntamento di grande valore culturale e civile per la città di Manfredonia, un’occasione per ribadire che la violenza si può e si deve riconoscere, raccontare e contrastare. Perché – come ricorda il titolo dell’opera – la violenza non è amore. E non lo sarà mai.