Nonostante il continuo crollo di Bitcoin, l'hashrate di Anchor Mining è rimasto notevolmente stabile: gli utenti continuano a guadagnare oltre 3.000 $ al giorno.

Il recente declino sostenuto di Bitcoin ha causato un panico diffuso nel mercato, costringendo alla chiusura di diverse mining farm tradizionali e ponendo sfide senza precedenti all’ecosistema della potenza di calcolo delle criptovalute. In netto contrasto, la piattaforma di cloud computing Anchor Mining ha dimostrato una notevole resilienza durante questo periodo. I dati mostrano che i suoi utenti guadagnano ancora più di 3.000 dollari al giorno, un dato che non risente del crollo del mercato. Questo fenomeno di “rendimento costante in controtendenza” ha attirato un’ampia attenzione nel settore e ha riportato il modello di potenza di calcolo del cloud in primo piano nel dibattito.

Il crollo di Bitcoin ha innescato una crisi nel settore minerario tradizionale.

Con il continuo calo dei prezzi di Bitcoin, i miner tradizionali si trovano ad affrontare numerose difficoltà. Molte vecchie macchine per il mining, a causa della loro bassa efficienza energetica, non generano nemmeno entrate sufficienti a coprire il costo dell’elettricità dopo la crisi del mercato. Le centrali elettriche a carbone faticano a sopravvivere a causa degli elevati costi operativi, con molte macchine che si fermano e la produzione si interrompe, con conseguente azzeramento dei ricavi. Nelle attuali condizioni di mercato estreme, i miner si trovano di fronte a un dilemma: “Chiudere o subire perdite?”

Al contrario, la potenza di calcolo del cloud mostra un vantaggio più stabile. Poiché gli utenti del cloud computing non devono partecipare direttamente all’implementazione dell’hardware, al pagamento delle bollette elettriche e alla manutenzione delle apparecchiature, possono mantenere una produzione stabile anche in caso di calo dei prezzi. Il feedback degli utenti sulla piattaforma Anchor Mining è particolarmente positivo, la stabilità della sua potenza di calcolo supera significativamente le aspettative del mercato e i ricavi non ne risentono in larga misura, evidenziando ulteriormente la flessibilità del modello di potenza di calcolo del cloud computing.

Tre ragioni principali per cui l’output dell’anchor mining è stabile contro il trend

Un “sistema di elaborazione gestito” che elimina il rischio di guasti: la piattaforma gestisce centralmente i dispositivi, eliminando le preoccupazioni degli utenti relative a surriscaldamento, picchi di tensione, interruzioni di rete, rotture ed esplosioni delle macchine e garantendo che il sistema non sia influenzato da impatti a livello hardware durante fluttuazioni estreme.

Calo dell’hashrate di rete → Minore difficoltà di mining → Maggiore efficienza del cloud computing: durante il crollo del BTC, sono emersi fenomeni di mining comuni: alcune macchine per il mining si sono spente, causando un calo dell’hashrate di rete. La difficoltà del blocco è diminuita automaticamente. E l’output per unità di hashrate è aumentato. Pertanto, nonostante il calo dei prezzi, l’efficienza di output della potenza di cloud computing è aumentata. Pertanto, molti utenti di mining di base hanno ottenuto profitti stabili da $ 3.000 a $ 3.400 al giorno anche durante la crisi del mercato.

I nodi di energia verde mantengono bassi costi e un elevato tasso di utilizzo: secondo le informazioni disponibili al pubblico, la sua principale distribuzione di potenza di calcolo è nei nodi solari, eolici e idroelettrici. I vantaggi includono: prezzo dell’elettricità stabile, non influenzato dalle fluttuazioni del prezzo dell’energia; ambiente a bassa temperatura operativa, favorevole all’attività mineraria su larga scala e a lungo termine; e nessun tempo di inattività dovuto al razionamento energetico regionale. In definitiva, questo si traduce in potenza di calcolo stabile → output stabile → rendimento stabile.

Perché una flessione del mercato rappresenta la finestra migliore per il mining?

Molti investitori credono erroneamente che “una flessione del mercato non sia un buon momento per il mining”, ma la realtà è esattamente l’opposto: un gran numero di macchine per il mining vengono chiuse, la difficoltà di mining si riduce, la concorrenza si riduce e il rendimento per unità di potenza di calcolo aumenta. Questo è il motivo principale per cui gli utenti di Anchor Mining possono continuare a realizzare profitti elevati anche durante i crolli del mercato.

Feedback della community: più dura la flessione del mercato, più viene rivelata la potenza della piattaforma di elaborazione dati.

Punti di vista simili compaiono ripetutamente nelle recensioni degli utenti:

“Il prezzo della moneta è sceso, ma la mia potenza di calcolo no.”

“Stesso rendimento giornaliero, non influenzato dalle fluttuazioni del mercato.”

“Ciò che mi rassicura davvero non è il prezzo della moneta, ma la stabilità della mia potenza di calcolo”. La flessione del mercato è un banco di prova e un modo per mettere in luce i vantaggi dei sistemi di potenza di calcolo basati sul cloud.

Come mantenere profitti stabili in condizioni di mercato volatili?

Fase 1: Registrati e richiedi 18 $ di potenza di calcolo gratuita. Gli utenti possono registrarsi tramite il sito web ufficiale e ottenere una prova gratuita di Resource Generation.

Fase 2: scegliere un pacchetto di potenza di calcolo adeguato.

Contratto per nuovi utenti: Investimento: $ 100, Periodo del contratto: 2 giorni, Rendimento totale: $ 100 + $ 6, Periodo del contratto: 2 giorni

Antminer U3S23 Hyd: Investimento: $ 600, Periodo del contratto: 6 giorni, Rendimento totale: $ 600 + $ 48,6

Whatsminer M50: Investimento: $ 1.300, Periodo del contratto: 12 giorni, Rendimento totale: $ 1.300 + $ 218,4

Avalon Miner A1446-136T: Investimento: $ 3.300, Periodo del contratto: 16 giorni, Rendimento totale: $ 3.300 + $ 765,6

Whatsminer M60S: Investimento: $ 5.700, Periodo del contratto: 20 giorni, Rendimento totale: $ 5.700 + $ 1.710

Antminer S21 XP Hyd: Importo dell’investimento: $ 9.700 Periodo del contratto: 27 giorni Profitto totale: $ 9.700 + $ 4.190,4

I contratti di anchor mining offrono una gamma di opzioni, da breve a lungo termine, e non richiedono hardware, manutenzione o conoscenze specialistiche, il che li rende adatti a persone con budget diversi.

Perché molti utenti scelgono Anchor Mining?

Copertura globale con oltre 70 mining farm e operatività stabile da oltre sei anni.

Estrazione di energia verde al 100%, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.

Misure di sicurezza di livello bancario, tra cui crittografia SSL e archiviazione cold wallet.

Registrato legalmente nel Regno Unito, garantendo un’elevata trasparenza operativa.

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tempo di risposta medio di soli 1-3 minuti.

Compatibile con numerose criptovalute tradizionali: BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, USDT, USDC, SOL, ecc.

Distribuzione automatica giornaliera dei ricavi; tutti i record sono ricercabili on-chain. Nessun costo nascosto.

Guadagna premi immediati e profitti a lungo termine invitando gli amici a unirsi, con un bonus di riferimento massimo di $ 50.000.

Riepilogo

Le condizioni di mercato possono essere volatili, ma un hashrate stabile è la logica principale per la redditività. Mentre i prezzi di Bitcoin crollavano e l’ecosistema del mining subiva un’enorme pressione, l’hashrate di Anchor Mining è rimasto estremamente stabile, consentendo agli utenti di mantenere guadagni giornalieri superiori a 3.000 dollari.

In futuro, nei periodi più volatili, la stabilità dell’hashrate sarà fondamentale per la sostenibilità dei profitti degli utenti.

Sito web ufficiale: anchormining.com

E-mail: info@anchormining.com

