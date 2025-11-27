Paolo Campo, candidato alle recenti elezioni, ha rivolto un sentito ringraziamento ai cittadini che hanno partecipato al voto, sottolineando come la loro partecipazione rappresenti un gesto fondamentale di democrazia.
In una nota, Campo ha espresso gratitudine ai manfredoniani e alle manfredoniane, ricordando il sostegno ricevuto negli ultimi trent’anni e durante l’intera campagna elettorale: “Manfredonia mi ha dato tutto e io ho dato tutto me stesso alla città”, ha dichiarato, definendo il consenso ricevuto un segnale di fiducia e rassicurazione.
Il ringraziamento si è esteso anche alla comunità del Partito Democratico di Manfredonia e della provincia di Foggia, il cui impegno, secondo Campo, è stato determinante per il risultato raggiunto.
Le dichiarazioni si sono concluse con un appello alla coesione e all’impegno civico: “Grazie! Grazie! Grazie!”.
12 commenti su "Regionali, Paolo Campo: “Manfredonia mi ha dato tutto e io ho dato tutto”"
Differenza tra dare e ricevuto è sostanziale, sicuramente hai ricevuto tanto ma tanto tanto…
Scempi, debiti e fallimento patti d’area, ospedale di livello, trasporti tipo elvetici.Sei un mito, un grande Grazie❤️🤗
Riposati e medita !
A quanto ammonta il vitalizio della Regione da corrispondersi con i requisita di età anagrafica?
La cittadinanza ti ha ringraziato e”trombato” politicamente. 😅
Nessuna considerazione sulla mostruosa percentuale di astensionismo? Nessuna riflessione? Mah..🤔
La comunità dei delusi è almeno 8 superiore alla comunità del PD. I numeri sono chiari, crudi, eloquenti eincontrovertibili.
La città di Manfredonia a dato molto a Piemontese che ti ha disintegrato!
Metti il lutto vicino la sezione!
@Monte Sant’Angelo capitale del Gargano!:
Diccill’.
Quest’ ì stet’ à prima volt’ che ‘e vutet’ à ‘nu mundaner’, ma non ho avuto altra scelta: si premia chi fa cose concrete e Piemontese ha fatto moltissimo nell’ultimo mandato, anche e soprattutto per la Capitanata
Questo sicché è da 30 anni che vive sulle spalle dei manfredoniani dice di aver dato tanto a Manfredonia. Questo scende dalle nuvole scrivendo frottole o chi per esso ha scritto tali -. Intanto per non so quante legislature è stato a Bari e comunque tante e avrà una pensione di 6.000€ al mese.
@ Nicola Zitara👏👍