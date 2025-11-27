Regionali, Paolo Campo: "Manfredonia mi ha dato tutto e io ho dato tutto"

Paolo Campo, candidato alle recenti elezioni, ha rivolto un sentito ringraziamento ai cittadini che hanno partecipato al voto, sottolineando come la loro partecipazione rappresenti un gesto fondamentale di democrazia.

In una nota, Campo ha espresso gratitudine ai manfredoniani e alle manfredoniane, ricordando il sostegno ricevuto negli ultimi trent’anni e durante l’intera campagna elettorale: “Manfredonia mi ha dato tutto e io ho dato tutto me stesso alla città”, ha dichiarato, definendo il consenso ricevuto un segnale di fiducia e rassicurazione.

Il ringraziamento si è esteso anche alla comunità del Partito Democratico di Manfredonia e della provincia di Foggia, il cui impegno, secondo Campo, è stato determinante per il risultato raggiunto.

Le dichiarazioni si sono concluse con un appello alla coesione e all’impegno civico: “Grazie! Grazie! Grazie!”.