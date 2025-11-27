I consiglieri comunali di opposizione di San Severo lanciano un durissimo monito contro l’attuale gestione cittadina. Secondo Carrabba Felice, Cataneo Ciro e Sderlenga Francesco, la città è vittima di un’amministrazione priva di visione e programmazione, che lascia strade dissestate, quartieri abbandonati e servizi in continuo peggioramento.

Le promesse di rinnovamento e cambiamento si sono rivelate vuote, utili solo a fini propagandistici, mentre la città soffre per improvvisazione, indifferenza e disinteresse verso i problemi quotidiani. L’opposizione critica in particolare la scelta della sindaca di dedicarsi a inaugurazioni di comitati elettorali invece di occuparsi della gestione concreta della città, definendo l’atteggiamento come confusione politica e mancanza di serietà istituzionale.

A destare ulteriori preoccupazioni, secondo l’opposizione, è la mancata assegnazione dei fondi per i dipendenti della tecnostruttura comunale incaricati dell’organizzazione del voto, a soli quattordici giorni dalle elezioni regionali, evidenziando ancora una volta incapacità di programmare e mancanza di rispetto per chi garantisce processi elettorali corretti.

I consiglieri di opposizione assicurano che continueranno a denunciare le mancanze dell’amministrazione e a proporre alternative serie e realizzabili, con l’obiettivo di rendere San Severo una città più curata, più giusta e più viva.

San Severo merita molto di più, concludono i consiglieri Carrabba, Cataneo e Sderlenga.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.