Sotto l’albero spopola il benessere sessuale. La guida di Wyylde ai regali più desiderati a Natale

A Natale sempre più persone scelgono di regalare il piacere sessuale. Dai calendari dell’Avvento hot ai sex toys tech e di design, fino all’abbonamento al social network per adulti: il piacere sessuale diventa un must-have da mettere sotto l’albero.

Wyylde, la community più autorevole dedicata alla libertà sessuale, che condivide esperienze e contenuti nel pieno rispetto della privacy, presenta i trend che stanno ridefinendo i regali di Natale e propone una guida pratica per vivere il piacere in modo consapevole, da soli o in coppia.La wishlist di Wyylde riflette una tendenza chiara e confermata dalle ricerche di Idealo e LELO: gli italiani scelgono sempre più spesso prodotti e rituali legati all’intimità. Secondo una recente survey condotta da idealo su un campione di utenti attivi sul web, le ricerche online di calendari dell’Avvento a ottobre 2025 sono cresciute del +347% rispetto al 2024, anno in cui l’interesse verso i calendari sexy per adulti è cresciuto del 12%.

Sex toys: design, funzionalità e un fenomeno in piena crescita

Il piacere è ormai parte della quotidianità e il mercato dei sex toys lo conferma, evolvendo verso prodotti sempre più di design e tecnologici. Il “LELO Future of Sex and Love Report 2024” evidenzia che il 78% delle persone nel mondo possiede almeno un toy – quasi il doppio rispetto al periodo pre-pandemico – con una diffusione femminile dell’84%. Gli europei risultano tra i più attivi negli acquisti e chi utilizza questi dispositivi ha il 45% di probabilità in più di dichiararsi soddisfatto della propria vita sessuale. Accanto ai dati cresce anche l’attenzione verso estetica e usabilità: molti sex toys sono oggi oggetti di design, discreti e integrabili nell’arredamento domestico. Le innovazioni più richieste includono vibrazioni personalizzabili, stimolazione mirata (clitoride, punto G o prostata), controllo tramite app per coppie a distanza, sincronizzazione con musica e motori multipli con funzione calore. Realizzati con materiali sicuri, impermeabili e silenziosi, i modelli di ultima generazione combinano eleganza e performance, diventando strumenti di auto-cura e di maggiore consapevolezza del proprio corpo, pur in un contesto in cui la masturbazione resta ancora un tabù per molte persone.

Come usare al meglio i sex toys: i consigli di Wyylde

Per vivere un’esperienza appagante e sicura, Wyylde suggerisce:

Scegliere materiali certificati (silicone medicale, ABS, vetro borosilicato).

(silicone medicale, ABS, vetro borosilicato). Usare il lubrificante corretto : a base d’acqua con toy in silicone.

: a base d’acqua con toy in silicone. Pulire prima e dopo l’uso con acqua tiepida e sapone neutro o detergenti specifici.

con acqua tiepida e sapone neutro o detergenti specifici. Ascoltare il proprio ritmo , iniziando con calma e regolando intensità e vibrazioni.

, iniziando con calma e regolando intensità e vibrazioni. Conservare correttamente in astucci o sacchetti dedicati.

o sacchetti dedicati. Giocare da soli o in coppia, comunicando sempre desideri e limiti.

Altre idee da mettere sotto l’albero di Wyylde

Se i sex toys sono ormai entrati con naturalezza tra le idee regalo più apprezzate, per questo Natale nella wish list di Wyylde si aggiungono proposte erotiche che puntano su complicità e cura di sé, ideali per chi vuole offrire un’esperienza, più che un oggetto. Quest’anno, a dominare la scena sono le candele da massaggio, must-have del benessere sensuale: una volta accese si trasformano in caldi oli profumati, perfetti per massaggi che uniscono relax e desiderio. Accanto a queste, gli oli corpo naturali e bio, grazie a profumazioni avvolgenti e formulazioni delicate che abbracciano l’idea di una sensualità consapevole e sostenibile. Molto apprezzati anche i giochi di conversazione erotica: mazzi di carte, domande intime e piccoli rituali guidati pensati per riaccendere la comunicazione, esplorare fantasie e trasformare la serata in un momento divertente. Grande attenzione anche agli accessori che creano atmosfera: mascherine in seta, tessuti morbidi, luci soffuse e profumi sensoriali che rendono l’ambiente più suggestivo e favoriscono un clima di connessione. Per chi invece vuole regalare un’esperienza, non mancano gift card per massaggi da condividere, rituali spa o workshop dedicati alla relazione e al benessere erotico. Si conferma tra le proposte più originali dell’anno anche l’intimo commestibile, un articolo giocoso che strizza l’occhio alle tendenze più eccentriche. Infine, per esploratori e curiosi, anche l’abbonamento alla piattaforma Wyylde per giocare e divertirsi insieme ad altri utenti.

