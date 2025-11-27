Le segreterie territoriali di FP Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Fials hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, chiedendo l’attivazione urgente della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla legge 146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La decisione è formalizzata in una nota inviata al Prefetto di Foggia, alla Regione Puglia, alla Commissione di garanzia sugli scioperi e alla Segreteria di Stato vaticana. Secondo le organizzazioni sindacali, il clima interno all’ospedale sarebbe «in costante peggioramento», con un progressivo deterioramento delle relazioni sindacali e, soprattutto, con il mancato rispetto di impegni assunti formalmente dall’azienda.

Nel documento si parla di «assenza di risposte» e di «inosservanza di accordi sottoscritti», elementi che avrebbero reso impossibile un confronto trasparente su organizzazione del lavoro e utilizzo delle risorse economiche.

Al centro della contestazione c’è innanzitutto il saldo delle risorse di incentivazione per l’esercizio 2025. I sindacati ricordano il verbale d’accordo del 12 dicembre 2024, che prevedeva verifiche trimestrali congiunte per monitorare il raggiungimento degli obiettivi, l’uso delle risorse e la trasparenza dei criteri adottati. Tali incontri, denunciano, non sarebbero mai stati convocati: un’omissione che, a loro dire, ha «vanificato il ruolo sindacale nel controllo degli obiettivi produttivi» e minato la fiducia nel tavolo di confronto.

Un secondo punto riguarda la mancata applicazione dei Differenziali economici professionali (Dep), lo strumento previsto dal contratto per riconoscere economicamente competenze, esperienza e responsabilità acquisite nel tempo. I sindacati sostengono che la misura non sia stata attivata né per il 2024 né per il 2025, con effetti di «demotivazione diffusa» e «perdita di attrattività dell’Ente» nei confronti di personale qualificato.

Il terzo fronte aperto è quello delle indennità per malattie infettive previste dal contratto della sanità pubblica (articolo 44, comma 6 del Ccnl 1994/97) per il personale esposto a rischio biologico, in particolare durante l’emergenza Covid-19. Nel documento le sigle ricordano che, nonostante una specifica richiesta inviata il 7 agosto 2024, l’azienda non avrebbe avviato alcuna verifica né riconosciuto le indennità al personale che ha operato nei reparti più esposti durante la pandemia. La mancata erogazione, sostengono, equivale a «disattendere un obbligo contrattuale».

Nella stessa comunicazione, le segreterie territoriali segnalano infine un ulteriore elemento di tensione: il preannunciato cambio di contratto collettivo applicato al personale. A partire dal 1° marzo 2026, Casa Sollievo intende infatti applicare il Ccnl 8 ottobre 2020 per i dipendenti delle strutture sanitarie associate Aiop–Aris, come indicato in una Pec del 26 novembre 2025. Alla luce di queste criticità, i sindacati chiedono al Prefetto di Foggia di convocare con urgenza le parti per un tentativo obbligatorio di conciliazione, passo necessario – in base alla normativa – prima di arrivare a eventuali azioni di sciopero.

Al momento non risultano note eventuali repliche ufficiali da parte della direzione di Casa Sollievo della Sofferenza sulle contestazioni sollevate nel documento sindacale. In ossequio ai principi di completezza e correttezza dell’informazione, la posizione dell’azienda sarà riportata non appena verrà resa disponibile.