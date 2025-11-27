SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – In appena diciassette mesi si consuma la parabola dell’amministrazione guidata dal sindaco Filippo Barbano. Dopo le dimissioni contestuali di nove consiglieri comunali, presentate nel pomeriggio del 25 novembre 2025, il Consiglio comunale è di fatto decaduto e la città passa ora sotto la guida di un commissario prefettizio.

Alle ore 18:13 di martedì 25 novembre, i consiglieri Pasquale Chindamo, Matteo Masciale, Michele Crisetti, Roberto Cappucci, Giuseppe Mangiacotti, Francesca Limosani, Lorenzo Bertani, Floriana Natale e Pasquale Viscio – tutti eletti alle amministrative del 24 giugno 2024 – hanno depositato al protocollo dell’Ente un documento unico con cui rassegnano le proprie dimissioni, dichiarate «irrevocabili» e «contestuali». Un atto politicamente dirompente che, richiamando l’articolo 141, comma 1, lettera b, n. 3 del Testo Unico degli Enti Locali, fa venir meno “la metà più uno” dei componenti del Consiglio e determina l’avvio della procedura di scioglimento.

Nella giornata del 27 novembre il prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, preso atto della situazione, ha proposto al Ministero dell’Interno lo scioglimento del Consiglio comunale e ha contestualmente disposto la sospensione dell’Organo consiliare, nominando commissario prefettizio il viceprefetto Antonio Incollingo, incaricato della gestione provvisoria dell’Ente.

Con questo passaggio si chiude ufficialmente l’esperienza amministrativa di Barbano, già duramente contestata da una parte delle forze politiche cittadine. Fratelli d’Italia San Giovanni Rotondo parla senza mezzi termini di «diciassette mesi di fallimenti e caos amministrativo», accusando la maggioranza uscente di aver trasformato la città «in un territorio allo sbando, tra scelte incoerenti, alleanze instabili e gestione politica contraddittoria».

Secondo il partito, la crisi non riguarda solo il crollo numerico della maggioranza, ma il venir meno di un intero progetto politico «fondato su slogan invece che su competenze, propaganda al posto dell’esperienza e equilibri fragili anziché risultati concreti, in pieno stile Movimento 5 Stelle». Duri i giudizi anche sulla scelta, nelle scorse settimane, di sostituire alcuni esponenti dissidenti della maggioranza con due consiglieri di opposizione: una manovra definita da FdI «puramente politica, utile solo a salvare le poltrone, senza alcun beneficio per la comunità».

Per i meloniani, i segni del fallimento sarebbero ben visibili: «progetti insabbiati, servizi paralizzati, aree amministrative allo stremo e totale assenza di strategia e responsabilità». Il risultato, accusano, è una città «bloccata e incapace di crescere», rimasta priva persino «del minimo indispensabile per governare».

Con la nomina del commissario prefettizio si apre ora una fase di gestione straordinaria che accompagnerà San Giovanni Rotondo fino alle prossime elezioni. Sarà compito del viceprefetto Incollingo garantire continuità amministrativa e ordinaria amministrazione in un contesto istituzionale profondamente segnato dalla rottura politica consumata in Consiglio.

Fratelli d’Italia rivendica la necessità di «una rinascita concreta, con una guida forte e autorevole, capace di ricostruire ciò che è stato demolito dall’improvvisazione».ù

La città, sostengono, è chiamata a una scelta netta: «continuare nell’instabilità oppure mettere davvero al centro il bene della comunità». La strada indicata dal partito è quella «della serietà, della responsabilità e della visione», valori che – assicurano – ispireranno il prossimo confronto elettorale in una San Giovanni Rotondo ancora una volta costretta a tornare alle urne in anticipo.