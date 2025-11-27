Edizione n° 5898

Home // Foggia // UIL FPL Foggia: aperto lo sportello di supporto per il concorso regionale Infermieri e O.S.S. – 1000 posti disponibili

OSS UIL FPL Foggia: aperto lo sportello di supporto per il concorso regionale Infermieri e O.S.S. – 1000 posti disponibili

Gli interessati possono prenotare un appuntamento inviando un messaggio WhatsApp al numero 345 9464716

ph Unipr

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
27 Novembre 2025
Foggia // Lavoro //

La UIL FPL Foggia annuncia l’apertura ufficiale dello sportello dedicato all’assistenza nella compilazione e nell’invio delle domande per i nuovi concorsi regionali rivolti a Infermieri e Operatori Socio Sanitari (O.S.S.), che mettono a disposizione complessivamente 1000 posti. Le iscrizioni sono attualmente aperte e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 22 dicembre 2025. Per agevolare candidati e lavoratori del settore socio-sanitario, il sindacato ha attivato un servizio dedicato che offre supporto completo in ogni fase della procedura concorsuale.

Come prenotare lo sportello

Gli interessati possono prenotare un appuntamento inviando un messaggio WhatsApp al numero 345 9464716, attraverso il quale sarà possibile conoscere date e orari disponibili. L’obiettivo è garantire un’assistenza puntuale e personalizzata, evitando errori nella compilazione e nell’invio telematico delle domande.

Documenti necessari

Per accedere al servizio è obbligatorio essere in possesso di PEC e SPID.

I candidati dovranno inoltre presentare:

  • Laurea triennale in Infermieristica o Diploma universitario di Infermiere (per il concorso Infermieri)
  • Titolo di qualifica O.S.S. (per il concorso Operatore Socio Sanitario)
  • Iscrizione o preiscrizione all’Ordine professionale (per gli infermieri)
  • Eventuali pubblicazioni o titoli scientifici
  • Curriculum formativo e professionale
  • Ricevuta del versamento della tassa concorsuale
  • Documento d’identità in corso di validità

Durante gli incontri, gli operatori della UIL FPL forniranno un’assistenza completa riguardo:

  • compilazione corretta della domanda
  • gestione e caricamento degli allegati obbligatori
  • guida al pagamento della tassa concorsuale
  • invio telematico della domanda senza rischi di errori

Un servizio pensato per i lavoratori

Con questa iniziativa la UIL FPL Foggia conferma la propria vicinanza a lavoratrici e lavoratori del settore sanitario, offrendo un sostegno concreto a chi intende partecipare con serenità ai concorsi pubblici. “Basta lavoratori di serie B” è il messaggio che accompagna la campagna: una presa di posizione forte, che sottolinea l’impegno del sindacato nel garantire pari opportunità e supporto professionale a tutti gli operatori del territorio.

La UIL FPL Foggia rinnova così la propria missione: essere sempre, e concretamente, dalla parte dei lavoratori.

di Giovanna Tambo

