Home // Gargano // Valeria Di Maggio: 781 preferenze in 15 giorni di campagna «Un risultato che è solo l’inizio»

DI MAGGIO Valeria Di Maggio: 781 preferenze in 15 giorni di campagna «Un risultato che è solo l’inizio»

Particolarmente significativo il dato proveniente dai territori che hanno espresso il maggior numero di preferenze

Valeria Di Maggio: 781 preferenze in 15 giorni di campagna «Un risultato che è solo l’inizio»

Valeria Di Maggio: 781 preferenze in 15 giorni di campagna «Un risultato che è solo l'inizio»

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
27 Novembre 2025
Gargano // Manfredonia //

In una campagna lampo di appena quindici giorni è riuscita a raccogliere 781 preferenze nella corsa al Consiglio regionale della Puglia. È questo il risultato ottenuto da Valeria Di Maggio, candidata alla sua prima esperienza nelle regionali, che pur non centrando l’elezione rivendica con orgoglio un consenso definito «importante» e, soprattutto, «solo l’inizio di un percorso».

«Desidero ringraziare profondamente tutte le 781 persone che hanno scelto di darmi fiducia – dichiara Di Maggio al termine dello scrutinio –. Anche se questa volta non sono stata eletta, sono davvero felice del risultato: per me, che era la mia prima esperienza nelle regionali, rappresenta un traguardo importante e un punto di partenza prezioso».

Un risultato maturato in un contesto complesso e in un lasso di tempo molto ridotto, che assume un peso politico particolare se confrontato con le campagne più strutturate e di lunga durata di altri candidati, spesso sostenuti da organizzazioni radicate e macchine elettorali ben collaudate.

Di Maggio sottolinea soprattutto il valore umano di questa esperienza: «Voglio ringraziare i miei familiari, gli amici, i volontari che, con entusiasmo e passione, hanno contribuito a far conoscere il mio progetto politico in tutta la provincia. Senza di loro non sarebbe stato possibile ottenere questo risultato in così poco tempo».

Particolarmente significativo il dato proveniente dai territori che hanno espresso il maggior numero di preferenze. La candidata rivolge infatti un ringraziamento speciale ad Apricena e al suo paese d’origine, entrambi con 219 voti, che si confermano così i due principali bacini di consenso. Ma il sostegno è arrivato da molti centri della Capitanata: Bovino, Monte Sant’Angelo, Carapelle, Mattinata, Manfredonia, Foggia, Lesina, Cagnano Varano, San Marco in Lamis e San Severo hanno contribuito, ognuno con il proprio apporto, a costruire quel mosaico di voti che ha dato consistenza alla candidatura.

Lo sguardo, però, è già rivolto al futuro. Di Maggio ha voluto congratularsi con Paolo Dell’Erba, eletto consigliere regionale di minoranza, sottolineando come il lavoro politico non si esaurisca con il verdetto delle urne: «A Paolo vanno le mie più sincere congratulazioni. Con lui – afferma – proseguiremo un percorso politico condiviso. Questi risultati rappresentano solo le prime basi per un cammino che continueremo insieme. Con Paolo potrò crescere, imparare e costruire un impegno sempre più consapevole e responsabile».

L’idea, insomma, è trasformare un risultato numericamente contenuto, ma politicamente significativo, in una piattaforma di lavoro permanente sui territori. «Il prossimo passo? Trasformare questi 781 voti in 781 motivi in più per continuare a lavorare – conclude Di Maggio –. La politica non finisce con un’elezione: comincia quando scegli di non fermarti».

Un messaggio che punta a tenere viva la rete costruita in queste settimane e a consolidare una presenza che, nelle intenzioni della candidata, non sarà episodica ma duratura, radicata nei comuni della provincia e aperta all’ascolto delle istanze di cittadini, amministratori locali, associazioni e mondi professionali. Perché, come ripete chi le è vicino, «781 preferenze in 15 giorni non sono un punto di arrivo, ma la prova che esiste uno spazio reale per un nuovo protagonismo politico dal basso».

