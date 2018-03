Di Gioia: “Positiva apertura di Fiore sul piano di Riordino”

Di:

Bari – INCONTRO stamane a Bari fra il consigliere regionale Udc e presidente della settima Commissione Affari Istituzionali,, l’Assessore alla Salutee il sindaco di Monte Sant’Angelo, il sindaco di San Marco in Lamise una delegazione del Comune di Torremaggioreduramente contestata dalle comunità interessate e dalle istituzioni locali.L’assessore Fiore ha illustrato le motivazioni alla base di una “scelta così dolorosa e che rischia di determinare una serie di ripercussioni negative sia in termini occupazionali che sociali”, ma ha chiarito che sono in programma nelle prossime settimane una serie di audizioni in Commissione Sanità per raccogliere ulteriori sollecitazioni e istanze dai territori interessati al Piano di riordino ospedaliero, per arrivare poi alle decisioni definitive attraverso una concertazione più ampia e articolata. “Un passo in avanti, e uno spiraglio aperto che lascia ben sperare – ha sottolineato Giannicola De Leonardis – e proprio per questo continuerò a seguire questa vicenda con attenzione e impegno, nell’interesse della nostra comunità” ha assicurato”.– Questa mattina l’androne e l’entrata della sede della Regione Puglia sono stati occupati da una delegazione di cittadini e di amministratori di Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis che protestavano per la proposta di chiusura dei rispettivi ospedali avanzata con il regolamento approvato dalla giunta sul riordino ospedaliero. “Ho chiesto – ha dichiaratopresidente della Commissione Sanità – all’assessore Fiore di incontrare, insieme ai colleghi consiglieri della Capitanata, i sindaci e una delegazione delle due cittadine. All’incontro erano presenti anche una delegazione del comune di Torremaggiore e l’On. Angelo Cera. I sindaci Lombardi e Ciliberti hanno illustrato le ragioni dei loro territori .– “L’assessore Fiore ha spiegato le motivazioni delle scelte del piano di riordino e della situazione collegate al Piano di Rientro. Tuttavia ha aperto, come del resto avevo già fatto nei giorni scorsi a San Marco in Lamis e a Monte Sant’Angelo, ad una rivisitazione del Piano di Riordino per le zone montane”. “Nelle conclusioni – ha continuato Marino – ho evidenziato la correttezza dell’assessore che appena approvato il regolamento in giunta ha ribadito che la proposta entra in Commissione, ma che può essere modificata. Poi ho ribadito la mia disponibilità all’ascolto e a recepire tutte quelle proposte che a somme invariate di posti letti da tagliare, possono essere addirittura migliorative rispetto al Piano Stesso”. “Questa mattina – ha concluso Marino – abbiamo segnato un punto importante tra istituzioni locali e regione e definito un percorso in cui le scelte della regione non saranno scevre da un ascolto e da un confronto serio con gli attori locali. Per questo abbiamo raccolto la soddisfazione degli amministratori intervenuti. Non è che l’inizio su questa strada di confronto troveremo le coordinate per varare un Piano condiviso”.– “Apprezziamo e valutiamo positivamente l’apertura al confronto dimostrata dall’assessore Fiore circa il futuro dei presidi sanitari di Capitanata di cui il Piano di Riordino Ospedaliero della Regione prevede la chiusura. Consideriamo il suo atteggiamento un primo passo per avviare una discussione che ponga al centro dell’attenzione della Giunta regionale le esigenze e le necessità delle comunità interessate dai provvedimenti di chiusura”. È il commento di, consigliere regionale del Popolo della Libertà, all’incontro tenutosi stamani a Bari tra l’assessore regionale alla Sanità,, i sindaci dei comuni di Torremaggiore, San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo.“L’assessore Fiore – spiega Di Gioia – ha ascoltato le ragioni dei primi cittadini, alle cui richieste mi unisco nella volontà di difendere l’importanza della presenza di presidi sanitari territoriali. Adesso la discussione proseguirà all’interno della III Commissione consiliare Sanità, al fine di approfondire sul piano tecnico, oltre che politico, la questione. Siamo pronti – dichiara il consigliere regionale – a dare il nostro contributo nella ricerca di soluzioni che tutelino il diritto alla salute delle comunità della Capitanata. Allo stesso tempo, però, evidenziamo che il dovere e la responsabilità di intervenire accogliendo le richieste delle popolazioni di Torremaggiore, San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo appartengono in maniera diretta al governo regionale ed in particolare proprio all’assessore Fiore”.È per questo che siamo pronti a discutere, nella speranza che l’assessore Fiore sappia riconoscere che gli scenari delineati dal Piano regionale di Riordino Ospedaliero necessitano di una correzione di rotta sostanziale. Perché è di tutta evidenza che un conto sono le riorganizzazioni funzionali di singoli reparti ed altro è la mannaia della chiusura improvvisa e totale di interi ospedali”. “L’obiettivo comune – conclude Di Gioia – deve essere infatti quello di individuare strategie che rendano compatibile il diritto alla salute dei cittadini della Capitanata con il Piano di Rientro finanziario ed i contenuti del Piano di Riordino Ospedaliero. Dal momento che solo a partire dal riconoscimento di questa necessità da parte dell’esecutivo regionale sarà possibile attivare una confronto costruttivo”.“La riorganizzazione delle strutture ospedaliere non può e non deve essere aggravata dalle disparità di trattamento tra territori”. E’ il messaggio dideputato del PD, al presidente della Giunta regionale ed all’assessore regionale alla Sanità a proposito della chiusura dell’ospedale di Torremaggiore. Il Piano di Attuazione Locale del Piano regionale della Salute prevedeva la sua riconversione in ‘polo della riabilitazione’, accomunando il destino della struttura foggiana a quelle di comuni di altre province. La previsione è stata rispettata per le altre realtà e non per Torremaggiore, dove già a luglio è stato chiuso il ‘punto di primo intervento’ “senza alcuna motivazione, implicita o esplicita – riprende Bordo – e senza alcuna spiegazione da parte dei vertici della ASL Foggia all’Amministrazione comunale e alla città”. “E’ vero che il presidente Vendola si trova nella scomoda posizione di dover conciliare i tagli imposti dal Governo con la diffusione territoriale e la qualità del servizio sanitario – afferma il deputato del PD – ma non è imponendo ristrutturazioni dall’alto che si raggiunge un obiettivo così delicato sotto il profilo sociale e politico”., resa ancora più ingarbugliata dal blocco del turn over di medici e infermieri; così come fa emergere tutti i limiti della direzione della ASL Foggia, evidentemente disinteressata alle vicende territoriali. Di qui al 31 dicembre c’è ancora tempo e ci sono ancora margini di manovra per ascoltare e recepire le istanze delle comunità colpite da chiusure e tagli – conclude Michele Bordo – purché Vendola riscopra per intero il senso politico della sua funzione istituzionale e metta a valore il principio della concertazione con le comunità e le organizzazioni sociali”.– Una nota del Consigliere regionale Pdl e vicepresidente della IV Commissione consiliare,:“Voglio augurarmi che le rassicurazioni fornite in data odierna dall’Assessore alle politiche della salute Tommaso Fiore, circa la paventata chiusura degli Ospedali di San Marco in Lamis, Torremaggiore e Monte Sant’Angelo,, trovino concreto seguito nei fatti, e non si traducano in mere enunciazioni ‘ecumeniche’ dettate dalla tensione del momento e dalle legittime rimostranze delle popolazioni locali, già penalizzate per tanti versi dalla politica regionale. La chiusura dei suddetti ospedali rappresenterebbe, infatti, una gravissima perdita non solo per i paesi della Capitanata direttamente interessati, ma per la Provincia intera di Foggia, che perderebbe posti letto in centri di eccellenza che meriterebbero, invece, ben altra considerazione. Vigilerò affinché la giunta regionale, e segnatamente l’Assessore Fiore, faccia seguire alle parole fatti concreti”.– Domani a Palazzo Dogana riunione straordinaria e congiunta del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali di Torremaggiore, San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo sul Piano di Riordino Ospedaliero della Regione Puglia – Il presidente del Consiglio provinciale,, ha convocato per domani, martedì 28 dicembre, alle ore 11 una riunione urgente e monotematica dell’assise dedicata alle problematiche legate all’eventuale chiusura degli ospedali di Torremaggiore, San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo prevista all’interno del Piano di Riordino Ospedaliero della Regione Puglia. L’assemblea si riunirà in seduta congiunta con i Consigli comunali di Torremaggiore, San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo nel Salone Regio di Palazzo Dogana.n.marchitelli@statoquotidiano.it