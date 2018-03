Sognando pecore elettriche, ode al genio di Dick

Di:

Bari – A trent’anni dalla morte dello scrittore americano(1982 – 2012) e del trentennale di(il più celebre film ispirato al capolavoro di Dick “Do androids dream of electric sheep?” (1968), “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?”, poi diventato “Il cacciatore di androidi”), la Mediateca Regionale Pugliese vuole ricordare l’autore americano con “Sognando pecore elettriche”, una rassegna di film tratti e ispirati ai suoi romanzi. A corredare le proiezioni, sarà allestita una inedita e preziosa esposizione dei manifesti originali dei film dickiani e di film di fantascienza conservati nei preziosi archivi della Mediateca.(proiezioni alle 11.30, 15.00 e 16.30, ingresso libero), con la visione di “Dark Star” di John Carpenter (1974) film che, a differenza di tutti gli altri programmati, è stato la fonte a cui Dick attinse per alcune parti dell’opera di Valis. Nella serata inaugurale verranno esposti i manifesti originali, nei tre diversi formati conservati nella Mediateca, del capolavoro didel 1956 “L’invasione degli Ultracorpi”. L’omaggio a Philip K. Dick, proseguirà nel 2013 e si arricchirà di idee e materiali audiovisivi proposti da appassionati del Sci-Fi.“Sognando pecore elettriche”, che inaugura la collaborazione tra il Laboratorio Mediateca Regionale Pugliese e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, grazie al sostegno del corso di Cinema, fotografia e televisione (Corso di Laurea in Informazione editoriale, pubblica e sociale), poiché la filmografia dickiana selezionata è frutto di una ricerca accademica per lo studio di una tesi di laurea sull’autore americano.Scrittore statunitense (Chicago 1928 – Santa Ana 1982), autore di romanzi, racconti e saggi dedicati alla fantascienza e alla postmodernità. Inesauribile fonte di ispirazione per il cinema, D. ha influenzato profondamente la scena cyberpunk e le tematiche del postumanesimo. Fra i suoi racconti e romanzi pi. celebri, tutti tradotti in italiano, da cui sono stati tratti grandi successi cinematografici, si ricordano: Minority report (1956) da cui l’omonimo film (2002); We can remember it for you wholesale (1966) da cui Total recall (1990); Do androids dream of electric sheep? (1968) da cui Blade runner (1982). Innumerevoli sono anche i film basati sulle idee di D. di un universo distopico, fra questi, Matrix (1999-2003), che ha tratto da The man in the high castle (1962), Ubik (1969) e Valis (1981) intuizioni sul rapporto con la realtà e i suoi simulacri.Questioni quali cosa sia l’umano e cosa il suo simulacro, la sincronicità di molteplici piani di realtà, l’alterazione delle percezioni, l’influenza dei media, distopia e ucronia sono i soggetti dei suoi racconti visionari. Al termine di un’esistenza vissuta tra difficoltà economiche e delusioni professionali, in preda ad allucinazioni sempre più gravi, D. scrisse la trilogia di Valis (Valis, 1981; The divine invasion, 1981; The transmigration of Timothy Archer, 1982), ispirata alla filosofia agnostica, e morì scorgendo il successo che di lì a poco l’avrebbe consacrato quale nume tutelare della fantascienza postmoderna. Lemma a cura di Claudia Attimonelli (Enciclopedia Treccani, Scienza e tecnica – Informatica, 2012).Redazione Stato