“Chi ha incastrato la Befana?”

Il primo evento dell’anno 2018 programmato dal gruppo di lavoro del progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere si svolgerà a Torremaggiore, venerdì 5 gennaio, dalle ore 18.00 alle 20.00, presso il Castello Ducale, in via Luigi Rossi n°10. L’appuntamento, una visita guidata animata, è dedicato a 25 bambini dai 5 ai 10 anni che saranno coinvolti in un’insolita esperienza a contatto con alcuni dei personaggi tipici della tradizione natalizia.

Si tratta dell’ottavo evento previsto dal progetto, dopo i primi sette fortunati appuntamenti del 2017 (due visite guidate animate per i più piccoli, due visite tradizionali, due incontri dedicati alle famiglie e una location con vista), organizzati nei comuni di San Severo e Torremaggiore, ognuno dei quali ha registrato il tutto esaurito. Nel corso del 2018 le attività previste dal progetto si sposteranno anche negli altri comuni coinvolti, Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate e Serracapriola, coinvolgendo un bacino sempre più ampio di utenti, appartenenti ad ogni fascia d’età.

L’iniziativa rientra nel ciclo di appuntamenti organizzati dal progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere, di cui il Comune di San Severo è ente capofila, finanziato con Delibera CIPE 92/2012 -A.P.Q. rafforzato “Beni e Attività Culturali” – FSC 2007/2013 – Scheda 49 – “Interventi materiali ed immateriali di valorizzazione dei beni di maggiore rilievo territoriale storico culturale”.

Il progetto SAC TratturArte, partito lo scorso settembre 2017, proseguirà fino al 31 dicembre 2018 nei comuni sopra indicati, e si compone di una serie di iniziative culturali realizzate all’insegna di un approccio di tipo esperienziale per la valorizzazione, promozione e conoscenza del territorio dell’Alto Tavoliere, caratterizzato dal comune denominatore costituito dal Tratturo Regio Foggia – L’Aquila.

“Finalità principale – – dichiara l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino – è quella di consentire ad un pubblico quanto più diversificato possibile (bambini, adulti, utenza specializzata, turista e/o cittadino visitatore) di sperimentare nuove forme di conoscenza, guidati da esperti nell’ambito dell’arte e dell’architettura, della storia, dell’archeologia, del teatro e della didattica/comunicazione dei beni culturali, con il proposito di creare un’offerta turistica del territorio del SAC con stagionalità flessibili. L’azione prevede la predisposizione di attività di supporto alla fruizione dei numerosi beni archeologici, artistici, demo-etnoantropologici ed ambientali del territorio, organizzati coerentemente nei tre differenti percorsi tematici proposti nel territorio del SAC Alto Tavoliere: Vie del Sacro e del Profano, Vie Erbose, Vie del Tempo”.

I percorsi verranno realizzati utilizzando differenti forme di valorizzazione territoriale. Nello specifico: itinerari tradizionali, visite guidate animate, visite/eventi ‘location con vista’, visite/eventi ‘On Air’, Famiglie ATTive, visite ‘Passeggiando sotto le stelle’ e altri eventi di vario genere dedicati alle famiglie, ai bambini e alla terza età.

Per conoscere in modo dettagliato il progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere, i luoghi di attuazione, le attività in programma e il team operativo, è possibile consultare il sito web dedicato www.sactratturarte.it, on-line da fine novembre 2017.

RUP (Responsabile Unico del Procedimento) di TratturArte View&Animation è la dott.ssa Elena Antonacci, Direttrice del MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo. Il soggetto aggiudicatario per la gestione dei servizi relativi il progetto ‘SAC TratturArte – Alto Tavoliere’ è la ditta Archeologica s.r.l.

La partecipazione all’evento di venerdì 5 gennaio 2018 è gratuita, fino al raggiungimento del numero massimo di 25 bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione da oggi mercoledì 27 dicembre a venerdì 29 dicembre dalle ore 16.00 alle 20.00, sabato 30 dicembre 2017 dalle ore 10.00-13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00.

La segreteria del progetto SAC TratturArte è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00-20.00; sabato e domenica dalle ore 10.00-13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Per informazioni

tel. 380.9020728

Sito web: www.sactratturarte.it

Email: sactratturarte@gmail.com

Facebook: SAC TratturArte

Twitter: @SACTratturArte

Instagram: SACTratturArte

YouTube: SAC TratturArte