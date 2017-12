Manfredonia, Gestione Tributi parcheggi e debiti fuori bilancio: arriva il Consiglio

Di:

Manfredonia, 27 dicembre 2017. Il presidente del Consiglio comunale di Manfredonia, Antonio Prencipe, ai sensi dell’art.21 dello Statuto comunale e del vigente Regolamento del Consiglio, rende noto che il Consiglio comunale è convocato, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, per giovedì 28 dicembre 2017, alle ore 16.00, e, ove ne ricorressero i presupposti di legge o di regolamento, in seduta di seconda convocazione per il giorno venerdì 29 dicembre 2017, alle ore 17.00, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente Ordine del Giorno:

1. Ratifica deliberazione di G.C. n. 195 del 30/11/2017, avente per oggetto: “Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 – Variazione di bilancio in via d’urgenza”;

2. Gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Manfredonia – Atto di indirizzo;

3. Conferma istituzione dell’imposta di soggiorno e relativa decorrenza;

4. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) sentenza del Tribunale di Foggia Sez. Lavoro n. 4754/2017;

5. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. E) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per interventi di somma urgenza della Protezione Civile a causa di nevicate eccezionali accadute nei giorni 6, 7, 8, 10 e 11 gennaio 2017;

6. Riconoscimento della legittimità debiti fuori bilancio ai sensi art. 194, comma 1, lettera A) TUEL sentenze n. 217/2017, 108/2017, 109/2017 e 156/2017 del Giudice di Pace di Manfredonia;

7. Riconoscimento della legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. A) TUEL sentenza del Tribunale di Foggia Sezione Lavoro n. 9305/2015 del 21/12/2015;

8. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, 1° comma, lett. A) TUEL sentenze TAR Puglia Bari n. 445 e 446 del 27/04/2017;

9. Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria tra il Comune di Manfredonia e il Comune di Mattinata;

10. “Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici” aggiornato ai sensi del D. P. R. 74/2013 e L. R. 36/2016. Approvazione;

11. Approvazione Regolamento in materia di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia e determinazione tariffe.

Fonte ufficio stampa Comune di Manfredonia