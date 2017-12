Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia (ST - archivio)

Manfredonia, 27 dicembre 2017. RAPINA stamani a Manfredonia: due uomini, probabilmente stranieri, hanno aggredito il padre del titolare di una cartoleria scuola in Via Scaloria, colpendolo al capo. I malviventi hanno asportato denaro dal portafogli della vittima dei fatti e dalla cassa della cartoleria. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del locale Comando Compagnia, chiusisi nel massimo riserbo relativamente alle ricerche dei responsabili dei fatti. Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata Manfredonia, rapina in una cartolibreria: uomo colpito al capo ultima modifica: da

