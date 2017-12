Mercato, Vucinic torna in Italia: Foggia lo aspetta

Di:

Foggia, 27 dicembre 2017. L’ex attaccante di Lecce, Roma e Juventus, Mirko Vučinić, è pronto a tornare in Italia dopo l’addio all’Al Jazeera. Il calciatore montenegrino, attaccante della nazionale montenegrina, attualmente svincolato, sarebbe vicino al rientro nella sua amata Puglia, ma non per ritornare al Lecce ma per vestire la maglia del Foggia che lo vorrebbe nel mercato invernale di Serie B. ”I rossoneri lo hanno contattato e nei prossimi giorni il “tradimento” potrebbe compiersi”, come riporta Sport Mediaset.

Nella carriera di Vučinić, nato Nikšić il 1º ottobre 1983, un totale di 458 gare e 164 reti, 17 in nazionale.

