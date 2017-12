Mister stroppa (ph enzo maizzi)

Di:



Foggia. “Alla gara di domani sera la mia squadra arriva bene, a Salerno abbiamo fatto una prestazione importante sotto tanti aspetti, in vista di quello che sarà il prossimo incontro ci arriviamo consapevoli che le cose stanno andando come devono”. Alla vigilia dell’ultima partita dell’anno 2017, torna ad analizzare la situazione in casa Foggia, Mister Giovanni Stroppa, che evidenzia l’importanza del match in programma contro i ciociari: “E’ troppo importante fare punti domani, se devo tracciare un bilancio dico che abbiamo di sicuro lasciato qualcosa, la gara di domani, però, può davvero dare una fotografia diversa, se è possibile, a quello che è stato fatto fino ad ora. Dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi due mesi e mezzo con gli infortuni, dico che vincere rappresenterebbe una impresa, avrebbe una importanza vitale”. E, a proposito dei tifosi rossoneri, previsti numerosi allo Zac, Stroppa tuona: “Contro il Frosinone dobbiamo giocare tutti insieme e sono sicuro che sarà così”. E’ quanto riportato in una nota stampa della società rossonera. Stroppa suona la carica “Superiamo il Frosinone” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.