Cerignola. Nell’ambito dell’attività di contrasto della criminalità, Agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto Teodato Vasciaveo, cerignolano, classe 1975, per violazione delle leggi sulle armi. Nella giornata di ieri, gli Agenti hanno rintracciato Vasciaveo nei confronti del quale gravava un provvedimento giudiziario degli arresti domiciliari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per espiazione di una reclusione di mesi 5. L’uomo attualmente si trova presso la propria abitazione a disposizione della Procura della Repubblica competente. La Polizia di Stato, con la sua costante ed incisiva presenza sul territorio, continua la lotta alla criminalità assicurando i rei alla giustizia. Redazione StatoQuotidiano.it Violazione leggi sulle armi, arrestato 42enne a Cerignola ultima modifica: da

