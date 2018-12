Ambulanti fuori da Bolkestein, Damiani “Stesso obiettivo per i balneari”

Di:

Bari. Ambulanti e balneari fuori dalla Bolkestein: per i primi l’obiettivo di Forza Italia è stato raggiunto in pieno, mentre i balneari hanno ottenuto per ora la proroga per 15 anni delle concessioni. Una battaglia che prosegue, quindi, come confermano i senatori Ronzulli e Damiani, impegnati da tempo su questo fronte, a sostegno di una categoria che merita certezze: “Ci siamo confrontati con il ministro Centinaio e proseguiremo la nostra iniziativa contro i veti dei grillini, autentici nemici di queste imprese”.

La proroga per i balneari è solo la prima tappa di un percorso che ha come obiettivo finale l’esclusione totale della categoria dalla direttiva Bolkestein. Un primo risultato raggiunto grazie al voto favorevole a Palazzo Madama alla risoluzione di Forza Italia del 27 giugno scorso.