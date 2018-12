Andria, in distribuzione il nuovo listino prezzi prodotti gelateria – caffetteria

Di:

Approvato nel corso dell’assemblea tenutasi a novembre nella sede di Unimpresa Bat, ad Andria, il nuovo Listino Prezzi dei prodotti di caffetteria, gelateria, pasticceria è in distribuzione per entrare ufficialmente in vigore dal primo gennaio 2019.

Il Presidente UNIBAT, Savino Montaruli, ha così annunciato la distribuzione dei Listini: “un nuovo Listino che se avesse dovuto seguire l’andamento della vessazione tributaria comunale, con gli aumenti esponenziali ed astronomici avuti per la tassa rifiuti in soli pochi anni ed ora, con il pre dissesto finanziario, il raddoppio della tassazione locale con la triplicazione delle tariffe per le pratiche Suap commercio, avrebbe dovuto essere almeno duplicato con un caffè che dovrebbe costare almeno due euro. La Categoria dei Pubblici Esercenti, invece, non ha voluto seguire la strada disastrosa della politica amministrativa e ha scelto il senso di responsabilità, con aumenti quasi insignificanti che servono ad un minimo adeguamento agli aumentati costi di gestione. Con decorrenza primo gennaio 2019 il leggero adeguamento dei prezzi dei prodotti in Listino dei prodotti di Caffetteria, Pasticceria, Gelateria prevede, ad esempio, il prezzo del caffè a 90 centesimi di euro, espressino e caffè decaffeinato ad un euro; il cappuccino passa ad un euro e 20 centesimi; flut spumante e spremute di frutta a 2 euro e 50 centesimi fino ai 2 euro del bicchierino di amaro nazionale; serviranno 2 euro e 50 centesimi per una granita di caffè con panna o per un quarto di cassata; 1 euro e 50 centesimi per il cono gelato e 20 euro al chilogrammo per la gelateria mignon: serviranno, invece, 1 euro per un cornetto vuoto mentre con la farcitura costerà 20 centesimi in più; la pasticceria fresca mignon costerà 18 euro al chilogrammo mentre le zeppoline saranno vendute a 22 euro al chilogrammo; la biscotteria a 18 euro al chilogrammo mentre la pasticceria secca di mandorle sarà posta in vendita ad euro 25 euro al chilo.

Il nuovo Listino UNIMPRESA, ovviamente sempre in doppia lingua, caso ancora unico nel suo genere da ormai dieci anni, comprende tutti gli altri prodotti di consumo pensando anche alle varianti in latte senza lattosio e soia vegetale. Al suo interno, anche questa volta, sono state integrate le norme di Pubblica Sicurezza che disciplinano l’attività di Pubblico Esercizio che devono essere obbligatoriamente esposte così come lo devono essere i tanti cartelli obbligatori, sempre disponibili presso gli uffici Unibat, ad Andria. La mancata esposizione di tali cartelli comporta pesantissime sanzioni ed anche provvedimenti aggiuntivi” – ha dichiarato Montaruli

Andria, 27 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza UNIBAT