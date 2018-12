Di:

Un giovane, Antonio Bonfitto, 27enne di Apricena, è morto nella giornata di ieri in un incidente stradale avvenuto nel centro abitato del comune del Foggiano. Stando alla ricostruzione dell’accaduto, il giovane era in sella ad una moto cross quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’utilitaria che veniva dal senso opposto di marcia.

Il 27enne è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, ha annullato tutti gli eventi natalizi in programma per il 26 dicembre e ha ordinato lo spegnimento di tutte le luminarie in paese.

fonte http://www.ilikepuglia.it/notizie/cronaca/bari/27/12/2018/foggia-27enne-muore-in-un-incidente-stradale-il-sindaco-spegne-le-luminarie-natalizie.html?fbclid=IwAR1qt83QCUC7aIYGQ4ZbNZtNSAvtJQVSZrHc_s8gsdwJgGsEu4UlJGm7M18