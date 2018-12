H.e.r. + Andrea Pupillo (from Negramaro) tra innovazione, French touch e tradizione

Di:

La violinista H.E.R. e Andrea De Rocco “Pupillo” dei Negramaro per la prima volta insieme con un nuovissimo progetto tra innovazione, French touch e tradizione. I due artisti pugliesi dalla pluridecennale esperienza sui palchi più importanti d’Italia e d’Europa – H.E.R. con la storica formazione salentina Nidi D’Arac e “Pupillo” con il gruppo italiano più importante oggi in Italia, hanno scelto LAFABBRICA8 di Nardò (Le) per questo debutto inedito dal sapore etno elettronico. Nella loro performance live si affideranno, oltre ai synth, ovviamente anche a violino ed organetto.

“La nostra è una passione trasversale per le nostre rispettive tradizioni musicali – dice H.E.R. – io mi ritengo da ormai 20 anni (dai tempi dei Nidi D’Arac) inglobata e accolta dalla musica salentina in generale. Però mi ha regalato una grande emozione il momento in cui Andrea, quando ci siamo visti in studio per la prima volta, mi ha sorpresa con un remix de “La Montanara” tarantella del Gargano, mia terra d’origine. Sono contenta che da un incontro casuale con lui qualche anno fa, sia nato questo progetto che debutta a LAFABBRICA non a caso – conclude la violinista. Trovo sia un’isola felice metropolitana, salentina, un luogo dove sperimentare e trovarsi anche tra artisti, così come è accaduto per me e Andrea”.

“L’incontro con H.E.R. mi ha riportato un po’ indietro nel tempo a quando la musica etnica e l’elettronica iniziavano a fondersi nei primi esperimenti e lei era interprete di quel momento sui palchi con i Nidi D’Arac – dice Andrea De Rocco. L’avevo persa di vista da un po’, ma trovandoci per caso sul palco della FABBRICA 8 , ho capito che le nostre esperienze anche se distanti e apparentemente molto diverse sono accomunate da un sentire musicale condiviso. Ascoltando il suoi brani mi sono reso conto di questa vicinanza. Oggi sono felicissimo di aver creato con lei un DJ live set condiviso che comprende suoi brani, dal suo disco Violins and Wires, miei brani, dal disco Natural Core (pronuncia dialettale o inglese a secondo della situazione) di mia produzione, e pezzi che abbiamo appena creato in studio insieme per l’occasione. Una bellissima sfida, visto il tempo a disposizione, molto stimolante. Speriamo di continuare a produrre musica insieme”.

L’inedito live con i due artisti pugliesi sarà di fatto il primo evento del 2019 de LAFABBRICA8. E’ infatti in programma alle ore 01.00 del primo gennaio.

Sarà la conclusione dello SPECIAL EVENT con cui LAFABBRICA8 saluta il 2018, tra gusto, cabaret, musica e divertimento. La festa del 31 dicembre prossimo, nello spazio metropolitano che spicca nel cuore di Nardò, avrà inizio alle ore 20 e si protrarrà fino ai primi bagliori del nuovo anno. Sarà aperta da Bartolomeo Errico, chef di origini casertane noto per le sue ricette in tv, protagonista di programmi per canali satellitari e della Rai, oggi coordinatore didattico di SìChef Cooking Academy. Per la Notte di San Silvestro a LAFABBRICA8 proporrà uno sfizioso menù a base di pesce. Antipasto ore 20 + cena gran buffet di gala ore 21.

Alle ore 22.30 ci sarà da ridere con ANTONIO D’AUSILIO, attore e comico che si divide tra tv (Zelig, Made in Sud), teatro e cinema (è tra gli interpreti di “Come un gatto in tangenziale” accanto a Paola Cortellesi e Antonio Albanese). Sul palco de LAFABBRICA8 porterà il meglio del suo repertorio comico e dei suoi personaggi più amati.

Alle 23.45 Gran Buffet di frutta e dolci fino al count down d’ingresso del nuovo anno con brindisi d’augurio, dopo il quale saliranno sul palco gli altri due grandi ospiti dell’ultima notte 2018 a LAFABBRICA.

Prima e dopo il concerto di H.E.R. e Pupillo, music live con dj set.

Ticket cena + after party (dalle ore 20.00) 120 euro / riduzioni under 18, gratis 0-3 anni

Ticket after party H.E.R. + Pupillo (dalle ore 01.00) 25 euro

LaFabbrica8 si trova in via Giosuè Carducci, 34, a Nardò (Le).

Nata nei primi del ‘900 come manifattura dei tabacchi, la struttura conserva il fascino del passato, di quando centinaia di donne svolgevano qui un duro lavoro, con spirito collaborativo. Nei primi anni ‘60 subì le influenze del capitalismo intensivo delle grandi multinazionali, che la portarono alla cessazione definitiva di ogni attività. Negli anni ‘80 venne ritrovata in totale stato di abbandono, con gli interni devastati da vandali e le pareti imbrattate. Un coraggioso imprenditore locale vide del potenziale, la acquistò per farne un laboratorio tessile e con molta cura e dedizione recuperò gli interni conservando la struttura originaria.

Nel 2010 l’immobile venne lasciato per un ambiente più grande, pertanto rimase chiuso fino al 2015, quando nacque l’idea de LAFABBRICA8, proprio in quel luogo. Il progetto ruota attorno la concezione filosofica di “spazio”, luogo di intersezione tra il mondo delle idee e quello degli enti finiti. Ognuno di noi nella propria esistenza ha la possibilità di creare i propri spazi, di vivere quelli comuni e di utilizzare quelli che gli altri ci mettono a disposizione. Per il sociologo statunitense Pitirim Sorokin la concezione di spazio non è altro che l’insieme di individui, gruppi e manufatti, ma anche di sistemi di significato che egli individua in 8 punti: linguaggio, scienza, filosofia, religione, arte, etica, diritto e tecnica.

L’idea de LaFabbrica8 si basa proprio sull’evidenziare uno spazio sociale per stimolare incontri, scambi culturali, partecipazione e passione per l’arte e per tutto ciò che aiuta a far crescere una comunità intorno a uno spazio d’elite.

Ne LaFabbrica8 lo spirito metropolitano delle grandi città incontrerà la cultura delle più radicate tradizioni popolari, per rivivere l’atmosfera dei quartieri underground.